Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunlarında tüm mücadelelerini sergilerken yüzü gülen taraf Mavi takım yarışmacıları oldu. Hiçbir dokunulmazlık oyunu kaybetmeyen Mavi takım bu haftayı garantilerken kırmızı takım yarışmacıları arasından bir kişi bu gece adaya veda edecek. Bu kapsamda; "Survivor kim gitti, kim elendi?" sorusuna yanıt aranırken SMS oy sıralaması sonucu Survivor elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 1 Haziran Survivor All Star 2022 SMS oy sıralaması ve elenen isim!

SON DAKİKA | SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM AÇIKLANDI MI?

Survivor kim elendi sorusunun yanıtı 1 Haziran 2022 Çarşamba gecesi belli olacak. Survivor eleme adayları; Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan olmuştu.

İşte Survivor SMS oy sıralaması ile adaya veda eden isim…