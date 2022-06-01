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Haberler Yaşam All Star 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor | 1 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Ünlüler takımında kaos çıktı!
Giriş Tarihi: 01.06.2022 22:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 22:53

All Star 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor | 1 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Ünlüler takımında kaos çıktı!

"Survivor kim elendi?" sorusunun yanıtı 1 Haziran Çarşamba gecesi belli olacak. Dokunulmazlık oyunları sonrası kaybeden takım eleme adaylarını ada konseyinde belirlemişti. Mavi takım bu hafta dokunulmazlık oyunlarında şov yaparken hiçbirini kaybetmedi. Bu sebepten ötürü bu hafta adaya veda edecek olan ismin Kırmızı takımdan olacağı kesinleşirken programın izleyicileri "Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor elenen isim kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor SMS oy sıralaması ile elenen isim ve son bölüm bilgileri.

All Star 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor | 1 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Ünlüler takımında kaos çıktı!

Survivor All Star 2022'de eleme heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları dokunulmazlık oyunlarında tüm mücadelelerini sergilerken yüzü gülen taraf Mavi takım yarışmacıları oldu. Hiçbir dokunulmazlık oyunu kaybetmeyen Mavi takım bu haftayı garantilerken kırmızı takım yarışmacıları arasından bir kişi bu gece adaya veda edecek. Bu kapsamda; "Survivor kim gitti, kim elendi?" sorusuna yanıt aranırken SMS oy sıralaması sonucu Survivor elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Peki; Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 1 Haziran Survivor All Star 2022 SMS oy sıralaması ve elenen isim!

SON DAKİKA | SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM AÇIKLANDI MI?

Survivor kim elendi sorusunun yanıtı 1 Haziran 2022 Çarşamba gecesi belli olacak. Survivor eleme adayları; Anıl, Ayşe, Sema ve Batuhan olmuştu.

İşte Survivor SMS oy sıralaması ile adaya veda eden isim…

All Star 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor | 1 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Ünlüler takımında kaos çıktı!

31 Mayıs 2022 Salı günü ekranlara gelen Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu ve haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen her iki takım da ilk etapta kadınlar mücadelesi için konsantre oldu ve ilk kadın yarışmacılar parkura çıktı.

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All Star 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor | 1 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Ünlüler takımında kaos çıktı!

Zorlu parkurda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan yarışmacılar terinin son damlasına kadar mücadele verdi ve kadınlar mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar aynı parkur üzerinde takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak için kozlarını paylaştı.

All Star 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor | 1 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Ünlüler takımında kaos çıktı!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde zorlu parkurda farklı skor elde ederek kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

All Star 2022 SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi sorusu yanıt buluyor | 1 Haziran Survivor kim elendi, kim gitti? Ünlüler takımında kaos çıktı!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyununda takımına önemli sayılar kazandıran Hikmet, dokunulmazlık sembolünü alan isim oldu.

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