"Survivor kim elendi?" sorusunun yanıtı 1 Haziran Çarşamba gecesi belli olacak. Dokunulmazlık oyunları sonrası kaybeden takım eleme adaylarını ada konseyinde belirlemişti. Mavi takım bu hafta dokunulmazlık oyunlarında şov yaparken hiçbirini kaybetmedi. Bu sebepten ötürü bu hafta adaya veda edecek olan ismin Kırmızı takımdan olacağı kesinleşirken programın izleyicileri "Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor elenen isim kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte Survivor SMS oy sıralaması ile elenen isim ve son bölüm bilgileri.