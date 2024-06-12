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Haberler Yaşam Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 23:36 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 23:36

Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?

Survivor All Star 2024'de kıran kırana mücadelenin sonuna gelindi. 13 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan büyük final için heyecan dorukta. Dört finalistin olduğu yarışta bir isim şampiyon olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri finali yakından takip ederken, "Survivor şampiyonu nasıl belirlenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor All Star 2024 birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek? İşte, detaylar…

Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?

Survivor finale çeyrek kala son düello oyunu gerçekleşti ve iki isim finalist olurken bir isim ise yarışmaya veda etti. Final için heyecanın dorukta olduğu yarışta akıllarda "Final etabı nasıl olacak, oylama nasıl yapılacak?" soruları yer alıyor. Peki, Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek? İşte, Acun Ilıcalı açıkladı!

Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN, NEREDE?

Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.

Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

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Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?

SURVİVOR BÜYÜK FİNALE KİMLER KALDI?

  • Seda
  • Ogeday
  • Nefise
  • Atakan
  • Batuhan
Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?

SURVİVOR FİNALİ NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı finale ilişkin: "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.

Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." ifadelerini kullandı.

Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?

SURVİVOR ALL STAR ŞAMPİYONU NASIL BELİRLENECEK?

Survivor All Star şampiyonu SMS oylaması sonucunda belli olacak.

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