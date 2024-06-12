Haberler
Yaşam
Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 23:36
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
23:36
Survivor All Star 2024 şampiyonu nasıl belirlenecek? Survivor birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek?
Survivor All Star 2024'de kıran kırana mücadelenin sonuna gelindi. 13 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek olan büyük final için heyecan dorukta. Dört finalistin olduğu yarışta bir isim şampiyon olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri finali yakından takip ederken, "Survivor şampiyonu nasıl belirlenecek?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Survivor All Star 2024 birincisi SMS mi yoksa yarışmayla mı belirlenecek? İşte, detaylar…