Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

Surivor yeni bölüm bu akşam ekranlarda. Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununun oynanacağı yeni bölümde Survivor eleme adayları belli oluyor. 7 Mayıs 2022 bugünkü Survivor All Star son bölümde verilen pota mücadelesine yine tartışmalar damga vuruyor. Geçtiğimiz günlerde Perviz ve Merve'nin sakatlıkları yürekleri ağızlara getirirken adadaki mücadele elenen isimlerin ardından sürmeye devam ediyor. Her yeni bölüm ardından 'Survivor kim elendi, kim gitti?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı, kim aday oldu? İşte bu akşamki yeni bölüm ile Survivor eleme adayları ve yaşananlar…