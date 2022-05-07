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Haberler Yaşam Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!
Giriş Tarihi: 07.05.2022 23:07 Güncelleme Tarihi: 07.05.2022 23:11

Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

Surivor yeni bölüm bu akşam ekranlarda. Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununun oynanacağı yeni bölümde Survivor eleme adayları belli oluyor. 7 Mayıs 2022 bugünkü Survivor All Star son bölümde verilen pota mücadelesine yine tartışmalar damga vuruyor. Geçtiğimiz günlerde Perviz ve Merve'nin sakatlıkları yürekleri ağızlara getirirken adadaki mücadele elenen isimlerin ardından sürmeye devam ediyor. Her yeni bölüm ardından 'Survivor kim elendi, kim gitti?' sorusu yanıt arıyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı TakımMavi Takım mı, kim aday oldu? İşte bu akşamki yeni bölüm ile Survivor eleme adayları ve yaşananlar…

Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

Survivor All Star 2022 takımlarının karışmasının ardından kavgalar, sakatlıklar, elemeler ve oyunlar gündemdeki yerini koruyor. Haftanın 3. dokunulmazlık oyunu ile Survivor eleme adayları netleşmeye başladı. Bu akşamki ada konseyinde 3. eleme adayı potaya girecek. Sakatlıklar sebebiyle mavi ve kırmızı takım birer yarışmacısını kaybetti. Tansiyonun düşmediği yarışmada 'Survivor kim elendi, kim gitti?' soruları her gün yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, Kırmızı Takım mı Mavi Takım mı, kim aday oldu? İşte 7 Mayıs 2022 Survivor yeni bölümde yaşananlar ve potadaki isim…

Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

TAKIMLARA KÖTÜ HABER!

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyununa Survivor Merve Aydın'ın sakatlığı damga vurdu.

Oyun sırasında sakatlık yaşayan iddialı yarışmacı acı içinde kıvranarak yere düştü. Doktor müdahalesi ardından aşil tendonu kopması meydana geldiği belli olan Aydın, "Anne sana söz verdim" diyerek herkesi ağlattı.

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Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

Survivor Merve sağlık durumu ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Ilıcalı, durumu açıklarken oldukça zorlandı. Merve Aydın'ın Survivor macerasının bittiği duyuruldu.

Öte yandan bir kötü haber de Survivor Perviz'den geldi. Aynı problemle doktor kontrolü altına alınan yarışmacıdan kötü haber geldi. Merve Aydın gibi Perviz de Survivor'a devam edemeyecek.

Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Mavi ve kırmızı takım arasında adada kalma mücadelesi verilirken Merve'nin sakatlığı oyuna bir ara verilmesine neden oldu.

Kadınlar ve erkekler arasında ayrı olarak oynanan dokunulmazlık oyunu havuzlu ve kaydıraklı zor bir parkurda sonuçlandı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım potada ter döktü.

Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

Dün akşam 2. eleme adayı da potaya girdi. Survivor'da dün akşamki dokunulmazlık oyunu ve iletişim ödülü mücadelesinin kazananı Kırmızı takım oldu.

Baş döndüren zorlu parkur ardından Mavi takım ilk konseyin ardından ikinci konseyde de yeni bir eleme adayı çıkardı.

Bu akşamki 3. dokunulmazlık oyunu sürüyor.

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