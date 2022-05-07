Survivor All Star son bölüm 7 Mayıs 2022 ile Survivor eleme adayı kim oldu, potaya kim girdi? Kıran kırana mücadele!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyunu kazananı belli oldu. Mavi ve kırmızı takım arasında adada kalma mücadelesi verilirken Merve'nin sakatlığı oyuna bir ara verilmesine neden oldu.

Kadınlar ve erkekler arasında ayrı olarak oynanan dokunulmazlık oyunu havuzlu ve kaydıraklı zor bir parkurda sonuçlandı. Kıran kırana geçen mücadelede kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Kaybeden Mavi Takım potada ter döktü.