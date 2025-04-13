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Haberler Yaşam Survivor All Star'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:29 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 22:29

Survivor All Star'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde, kırmızı ve mavi takımlar arasındaki ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. All Star ve gönüllüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için ellerinden geleni yaptı. Peki, Survivor All Star'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.

Survivor All Star’da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor'da kritik dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde, kırmızı takım ile mavi takım arasında büyük bir rekabet yaşandı. Yarışmacılar, takımlarını korumak için tüm güçlerini ortaya koydu. Peki; Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star’da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da kritik dokunulmazlık mücadelesini kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

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Survivor All Star’da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın ilk eleme adayı belirlenecek.

Eleme adayı belli olunca haberimize eklenecektir

Survivor All Star’da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ VE KİM GİTTİ?
Eleme düellosu sonrası adaya veda eden isim Asena Demirbağ oldu.