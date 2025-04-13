Survivor All Star’da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

Survivor'da kritik dokunulmazlık mücadelesi devam ediyor. Haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesinde, kırmızı takım ile mavi takım arasında büyük bir rekabet yaşandı. Yarışmacılar, takımlarını korumak için tüm güçlerini ortaya koydu. Peki; Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu?