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Survivor All Star'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
22:29
Survivor All Star'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanan bölümünde, kırmızı ve mavi takımlar arasındaki ilk dokunulmazlık oyunu büyük bir heyecana sahne oldu. All Star ve gönüllüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için ellerinden geleni yaptı. Peki, Survivor All Star'da ilk dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? 13 Nisan 2025 Pazar Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte detaylar.