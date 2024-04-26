Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!

Survivor'ın eğlenceli oyunu anlat bakalım takip ediliyor. Yarışmacılar ikili olarak eşleşti ve masa başında yerlerini sıra sıra alıyor. En çok puanı toplayan takım ödülün sahibi oluyor. Murat Ceylan'ın sunumuyla oynanan oyunda eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı?