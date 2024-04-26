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Haberler Yaşam Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:23 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 21:23

Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması elemenin ardından eğlenceli ödül oyunuyla ekranlardaki yerini alıyor. Son Olarak Berna'nın elenmesi ve Merve'nin mavi takıma geçmesiyle hareketli bir hafta yaşanan yarışmada haftada bir gün yarışmacıları ve seyircileri eğlendirecek yarışma düzenleniyor. Yarışmanın takipçileri tarafından Anlat Bakalım kim kazandı? araştırmaları başladı. Peki, Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü ve kazanan takım!

Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!

Survivor'ın eğlenceli oyunu anlat bakalım takip ediliyor. Yarışmacılar ikili olarak eşleşti ve masa başında yerlerini sıra sıra alıyor. En çok puanı toplayan takım ödülün sahibi oluyor. Murat Ceylan'ın sunumuyla oynanan oyunda eğlenceli dakikalar yaşanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı?

Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada bu akşam Damla, Aleyna, Berna ve Merve eleme düellosuna çıktı.

Aleyna Damla düellosunda kazanan Damla, Merve Berna düellosunda kazanan Merve oldu. Final düellosu Berna ve Aleyna arasında gerçekleşti.

Berna ve Aleyna düellosunda elenen isim BERNA oldu.

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Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!

MAVİ TAKIMA HANGİ YARIŞMACI GEÇTİ?

Acun Ilıcalı 96. bölümde bir acil durum konseyi gerçekleştirdi. Bu konseyle Kırmızı takımdan bir yarışmacı MERVE AYDIN mavi takıma dahil oldu.

Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!

SURVİVOR ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI, KAÇ KAÇ?

Henüz Anlat Bakalım yarışmasını kazanan belli olmadı. Oyun sonlandığında yer vereceğiz.

Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!
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