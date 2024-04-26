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Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım kazandı? 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü gündemde!
Giriş Tarihi: 26.04.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
21:23
TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması elemenin ardından eğlenceli ödül oyunuyla ekranlardaki yerini alıyor. Son Olarak Berna'nın elenmesi ve Merve'nin mavi takıma geçmesiyle hareketli bir hafta yaşanan yarışmada haftada bir gün yarışmacıları ve seyircileri eğlendirecek yarışma düzenleniyor. Yarışmanın takipçileri tarafından Anlat Bakalım kim kazandı? araştırmaları başladı. Peki, Survivor Anlat Bakalım oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? İşte, 26 Nisan Survivor Anlat Bakalım ödülü ve kazanan takım!