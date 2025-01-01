Survivor Batuhan Gökgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? All Star 2025 yarışmacısı Batuhan Gökgöz biyografisi

Survivor 2025 All Star yarışmacısı Batuhan Gökgöz, bu yıl adaya ilk kez katılıyor ve güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor. Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Batuhan hakkında "Survivor Batuhan Gökgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? " soruları yanıt arıyor. İşte, Batuhan Gökgöz hakkında tüm merak edilenler...