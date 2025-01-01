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Survivor Batuhan Gökgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? All Star 2025 yarışmacısı Batuhan Gökgöz biyografisi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 19:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
19:20
Survivor Batuhan Gökgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? All Star 2025 yarışmacısı Batuhan Gökgöz biyografisi
Survivor 2025 All Star kadrosunda yer alan Batuhan Gökgöz, güçlü stratejileri ve rekabetçi ruhuyla dikkatleri üzerine çekecek. Gönüllüler takımının iddialı isimlerinden biri olan Batuhan, adadaki mücadelesine hızlı bir giriş yapmayı planlıyor. Peki, Survivor Batuhan Gökgöz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İşte, All Star 2025 yarışmacısı Batuhan Gökgöz biyografisi...