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Haberler Yaşam Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:11

Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından dizi ve yarışma programlarının yayınına ara verilmişti. TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor bitti mi, ne oldu soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz akşam yayımlanan bölümde yarışmacılara Acun Ilıcalı tarafından deprem haberi verildi. Endişeye neden olan haberin ardından Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak soruları gündemdeki yerini aldı. Bir süre ekranlara gelmeyen yapımda gidişat merak ediliyor. Peki, 2023 Survivor bitti mi, bugün var mı? İşte, detaylar…

Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

Survivor bitti mi, ne oldu soruları yanıt arıyor. Geçtiğimiz akşam Acun Ilıcalı konseyde yarışmacılara deprem haberini verdi. Endişelenenler iletişim talep etti. Kahramanmaraş depreminden bu yana ekranlara gelmeyen yarışma programı ne olacak merak ediliyor. Survivor devam edecek mi, ne olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Peki, 2023 Survivor ne zaman başlayacak, bugün var mı? İşte, merak edilenler…

Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

SURVİVOR YARIŞMACILARINA DEPREM HABERİ VERİLDİ!

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremin ardından yayınlara ara verildi. Survivor yarışmacılarının depremi bilip bilmediği ise merak konusu haline gelmişti.

Adadan ayrılan isimler de yardımlarda rol almıştı. Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümde deprem haberi duyuruldu. Bu haberin depremin ilk gününde yarışmacılara söylendiği ifade edildi.

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Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

SURVİVOR 2023 BİTTİ Mİ?

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada çekimlere ara verdiklerini ve yarışmacıları evlere alacaklarını ifade etti. Şu anda zor günler geçirildiğini ifade eden Ilıcalı, yarışmanın sonlamasına dair bir açıklama yapmadı.

Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BUGÜN VAR MI?

Yarışmacılarının yakın akrabalarında bir can kaybı olmadığını ifade eden Ilıcalı, istedikleriyle iletişim kurabileceklerini de açıkladı.

Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

Survivor 2023 devam edecek mi merak konusuydu. 22 Şubat TV8 yayın akışına göre bugün yarışma yeni bölümü ile ekranlarda olacak.

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