Haberler Yaşam Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 22.02.2023 10:11 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 10:11

Survivor bitti mi, bugün var mı? Yarışmacılara deprem haberi verildi! 2023 Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak?

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından dizi ve yarışma programlarının yayınına ara verilmişti. TV8 ekranlarında yayımlanan Survivor bitti mi, ne oldu soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz akşam yayımlanan bölümde yarışmacılara Acun Ilıcalı tarafından deprem haberi verildi. Endişeye neden olan haberin ardından Survivor devam edecek mi, ne zaman başlayacak soruları gündemdeki yerini aldı. Bir süre ekranlara gelmeyen yapımda gidişat merak ediliyor. Peki, 2023 Survivor bitti mi, bugün var mı? İşte, detaylar…