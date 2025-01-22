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Survivor bu akşam var mı yok mu? 22 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, neden yok?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
19:00
Survivor bu akşam var mı yok mu? 22 Ocak TV8 yayın akışı ile Survivor yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, neden yok?
Survivor bu akşam var mı yok mu sorusu gündemdeki yerini aldı. Sorunun yanıtı için gözler 22 Ocak 2025 TV8 yayın akışı programına çevrildi. Yarışma programında milli yas nedeniyle bir gün önce yeni bölüm yayımlanmadı. Yeniden araştırmalar hız kazandı. Peki; Survivor yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı, neden yok?