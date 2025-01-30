SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak'taki dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oluyor. Ancak kaybeden takım için eleme süreci başlıyor ve bu haftanın ilk eleme adayı belirleniyor. Dün geceki eleme heyecanında ise Adilhan, Survivor'a veda eden isim oldu. Peki, 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?