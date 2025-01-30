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SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 21:52
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025
21:52
SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
30 Ocak 2025 tarihinde Survivor All Star dokunulmazlık oyununda büyük mücadeleler ekranlara taşındı. Bu zorlu oyunda kazanan takım merak konusu olurken, kaybeden takımda eleme adayları için birer isim belirleyecek. Dün gece gerçekleştirilen eleme sonrasında, Adilhan Survivor'a veda eden isim olmuştu. Peki, 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?