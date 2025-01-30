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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 30.01.2025 21:52 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:52

SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

30 Ocak 2025 tarihinde Survivor All Star dokunulmazlık oyununda büyük mücadeleler ekranlara taşındı. Bu zorlu oyunda kazanan takım merak konusu olurken, kaybeden takımda eleme adayları için birer isim belirleyecek. Dün gece gerçekleştirilen eleme sonrasında, Adilhan Survivor'a veda eden isim olmuştu. Peki, 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! 30 Ocak'taki dokunulmazlık oyununda kazanan takım belli oluyor. Ancak kaybeden takım için eleme süreci başlıyor ve bu haftanın ilk eleme adayı belirleniyor. Dün geceki eleme heyecanında ise Adilhan, Survivor'a veda eden isim oldu. Peki, 30 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

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SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme adayı henüz belli olmadı.

SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosu finalinde Adilhan ve Batuhan adada kalma mücadelesi verdi. Günün sonunda Batuhan G. rakibini 5-2'lik skorla mağlup ederek galip gelen taraf oldu. Bu sonuca göre Adilhan elenerek adaya veda eden isim oldu.

SURVİVOR DOKUNULAZLIK OYUNU: 30 Ocak Survivor All Star’da dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, ilk eleme adayı kim oldu?
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