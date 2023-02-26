Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler yarışmasının 26 Şubat 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın 2. kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığı kazandı. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise detayları öğrenmek isteyerek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri şöyle;