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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 26.02.2023 23:03 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 23:03

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen yarışmada Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Zorlu oyuna ilişkin bilgilere erişmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 ünlüler-gönüllüler yarışmasının 26 Şubat 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde haftanın 2. kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen oyunun ardından hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığı kazandı. Yarışmayı takip eden izleyiciler ise detayları öğrenmek isteyerek Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyunu kazananı ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri şöyle;

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 son bölümde haftanın 2. kritik dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıran kırana mücadele gösterdi.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

26 Şubat 2023 Pazar günü oynanan dokunulmazlık oyununda ilk olarak kadın yarışmacılar kendi aralarında mücadele verdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Kadın yarışmacıların mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar kendi aralarında parkurda mücadele verdi.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Şubat 2023 Survivor eleme adayı kim oldu?

Her iki takımda yer alan erkek ve kadın yarışmacıların mücadelelerinin ardından haftanın 2. dokunulmazlığını kazanan takım belli oldu.

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