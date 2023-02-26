TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı Survivor 2023'te haftanın 2. dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Acun Ilıcalı yapımcılığında ekranlara gelen yarışmada Dominik Cumhuriyeti'nde oynanan zorlu oyunda en başarılı performansı gösteren takım dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme adayı çıkardı. Zorlu oyuna ilişkin bilgilere erişmek isteyenler Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte Survivor dokunulmazlığı kazanan ve eleme adayı seçilen yarışmacı bilgileri.