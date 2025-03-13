Haberler
Yaşam
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025
21:21
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, kaybeden takım bir ismi eleme adayı olarak belirledi. 3. eleme adayı da belli olurken, gözler son dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...