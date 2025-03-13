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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.03.2025 21:21 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:21

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! Dokunulmazlık oyununda kıyasıya bir mücadele yaşanırken, kaybeden takım bir ismi eleme adayı olarak belirledi. 3. eleme adayı da belli olurken, gözler son dokunulmazlık oyununa çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bir eleme günü daha yaklaşıyor! Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele verirken, kritik oyun öncesinde 3. eleme adayı belli oldu. Takımlar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, haftanın üçüncü eleme adayı da kesinleşti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte gelişmeler...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlar haftasında 4. dokunulmazlık oyunu kazananı açıklandığında haberimize eklenecektir.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Survivor'da eleme potasına Elif ve Asena girmişti. Bu iki ismin ardından potaya giren 3. isim Yağmur oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

İşte, eleme potasında son durum:

  • Elif
  • Asena
  • Yağmur
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?