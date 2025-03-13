SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | 3. eleme adayı belli oldu! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bir eleme günü daha yaklaşıyor! Yarışmacılar dokunulmazlık oyununda büyük bir mücadele verirken, kritik oyun öncesinde 3. eleme adayı belli oldu. Takımlar arasındaki rekabet her geçen gün artarken, haftanın üçüncü eleme adayı da kesinleşti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti? İşte gelişmeler...