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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
20:09
Survivor dokunulmazlık oyununda kıyasıya yarış devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık yarışında gözler iki takım arasındaki mücadele sonucuna çevrildi. Ada konseyinin de yaşanacağı akşamda pota şekillenmeye başlarken, kaybeden takım ise bir eleme adayı belirleyecek. Kadın potasının yaşanacağı haftada adaya veda eden isim kadınlar arasından olacak. Peki, TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen soruların yanıtı…