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Giriş Tarihi: 11.03.2025 20:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 20:09

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununda kıyasıya yarış devam ediyor. Haftanın ikinci dokunulmazlık yarışında gözler iki takım arasındaki mücadele sonucuna çevrildi. Ada konseyinin de yaşanacağı akşamda pota şekillenmeye başlarken, kaybeden takım ise bir eleme adayı belirleyecek. Kadın potasının yaşanacağı haftada adaya veda eden isim kadınlar arasından olacak. Peki, TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu? İşte, merak edilen soruların yanıtı…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta! İki takım arasında devam eden zorlu yarışta bir taraf kazanırken, diğer taraf kaybeden olacak. Eleme potasına yazılan ilk isim Elif olmuştu. Şimdi ise yeni bir aday daha belirlenecek. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU? (10 MART)

Survivor'da ilk eleme adayı Elif oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?