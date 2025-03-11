SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU | TV8 ile 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununda heyecan dorukta! İki takım arasında devam eden zorlu yarışta bir taraf kazanırken, diğer taraf kaybeden olacak. Eleme potasına yazılan ilk isim Elif olmuştu. Şimdi ise yeni bir aday daha belirlenecek. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim oldu? 11 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?