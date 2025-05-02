Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için nefesler tutulurken, izleyiciler gözlerini ekranlara çevirdi. Bilindiği üzere, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı üstünlük sağlamış ve Meryem, eleme potasına adını yazdıran ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, 2 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Gecenin eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yaşanan son gelişmeler ve detaylar haberin devamında...