Haberler
Yaşam
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
21:18
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti. Yeni bölümde All Star ve Gönüllüler takımları, ada şartlarında bir kez daha dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kaybeden takım, kadın eleme haftasında üçüncü eleme adayı olarak bir ismi daha potaya göndermek zorunda kaldı. Peki, 2 Mayıs 2025 Cuma akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...