Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.05.2025 21:18 Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 21:18

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi nefesleri kesti. Yeni bölümde All Star ve Gönüllüler takımları, ada şartlarında bir kez daha dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Mücadeleyi kaybeden takım, kadın eleme haftasında üçüncü eleme adayı olarak bir ismi daha potaya göndermek zorunda kaldı. Peki, 2 Mayıs 2025 Cuma akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, 3. eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu için nefesler tutulurken, izleyiciler gözlerini ekranlara çevirdi. Bilindiği üzere, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı üstünlük sağlamış ve Meryem, eleme potasına adını yazdıran ikinci yarışmacı olmuştu. Peki, 2 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Gecenin eleme adayı kim oldu? Survivor All Star'da yaşanan son gelişmeler ve detaylar haberin devamında...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

2 Mayıs Survivor Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan yarışmacı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Yağmur

Meryem

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu?

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. eleme adayı belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Mayıs Survivor’da eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'A VEDA EDEN SON İSİM

Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim Poyraz oldu. Eleme düellosunda Poyraz, Yusuf, Batuhan ve Volkan karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede final turuna Poyraz ve Volkan kaldı. Ancak son oyunu kaybeden Poyraz, Survivor macerasına veda etti.