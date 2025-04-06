Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı

Survivor'da haftanın yeni dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 6 Nisan 2025 tarihli bölümde, yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesi için parkurda ter döktü. Dokunulmazlık oyunun sonunda bir takım ada konseyine avantajlı gidecek. İzleyiciler ise dokunulmazlığı kazanan takımı merak ediyor. Peki, bu akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...