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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 21:26

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı

Survivor 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 6 Nisan 2025 akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için kritik öneme sahip. TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, iki takım zorlu parkurda kozlarını paylaşıyor. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına isim vermekten kurtulacak. Peki, Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı

Survivor'da haftanın yeni dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. 6 Nisan 2025 tarihli bölümde, yarışmacılar dokunulmazlık mücadelesi için parkurda ter döktü. Dokunulmazlık oyunun sonunda bir takım ada konseyine avantajlı gidecek. İzleyiciler ise dokunulmazlığı kazanan takımı merak ediyor. Peki, bu akşam Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olunca buradan ulaşabilirsiniz.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden takım belli olunca ilk eleme adayı seçilecek. Kaybeden takım arasından seçilen yarışmacı kesinleşince buradan ualaşabilirsiniz.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı

SURVİVOR EN SON KİM GİTTİ VE KİM ELENDİ?

Survivor'da son düello oyununu kaybeden ve adaya veda eden isim gönüllüler takımından Yunus Emre oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı