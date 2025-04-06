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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı
Giriş Tarihi: 06.04.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
21:26
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor haftanın ilk eleme adayı
Survivor 2025'te rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. 6 Nisan 2025 akşamı oynanan dokunulmazlık oyunu, yarışmacılar için kritik öneme sahip. TV8 ekranlarında yayınlanan bölümde, iki takım zorlu parkurda kozlarını paylaşıyor. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına isim vermekten kurtulacak. Peki, Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, TV8 ile 6 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı kazanan takım!