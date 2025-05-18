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Giriş Tarihi: 18.05.2025 21:40 Güncelleme Tarihi: 18.05.2025 21:40

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da kıyasıya yarış devam ediyor. İlgiyle takip edilen programda 3. eleme adayı belli oluyor. All Star ve Gönüllüler takımından bir isim, kaybetmesi durumunda bir eleme adayı belirleyecek. Peki, TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık yarışı hız kesmeden devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği programda 3. dokunulmazlık yarışı gerçekleşiyor. Kaybeden takım bir isim belirlerken, kazanan takım ise rahat bir nefes alıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazanan açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Meryem olurken, 2. eleme adayı Aycan oldu.

3. eleme adayı ise bugün netleşecek.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?