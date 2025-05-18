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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 18.05.2025 21:40
Güncelleme Tarihi: 18.05.2025
21:40
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da kıyasıya yarış devam ediyor. İlgiyle takip edilen programda 3. eleme adayı belli oluyor. All Star ve Gönüllüler takımından bir isim, kaybetmesi durumunda bir eleme adayı belirleyecek. Peki, TV8 ile 18 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...