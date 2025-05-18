Survivor All Star'da dokunulmazlık yarışı hız kesmeden devam ediyor. Her hafta bir yarışmacının veda ettiği programda 3. dokunulmazlık yarışı gerçekleşiyor. Kaybeden takım bir isim belirlerken, kazanan takım ise rahat bir nefes alıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 18 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?