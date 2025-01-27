Survivor All Star 2025 yarışmasında gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan hayatta kalma mücadelesi televizyon ekranlarına yansıyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği takımda hangi takım kazanacak merakla bekleniyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?