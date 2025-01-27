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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 21:59 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 21:59

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım olmuştu. Şimdi ise gözler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun sonuçlarına çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, haftanın kazanan takımı!

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor All Star 2025 yarışmasında gözler dokunulmazlık oyununa çevrildi. Murat Ceylan'ın sunumuyla TV8 ekranlarında yayınlanan hayatta kalma mücadelesi televizyon ekranlarına yansıyor. Kırmızı ve mavi takımın kıyasıya mücadele ettiği takımda hangi takım kazanacak merakla bekleniyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

SURVİVOR KİM ELENDİ 25 OCAK?

Survivor'da adaya veda eden son isim Göksu oldu.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
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