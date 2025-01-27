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Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 27.01.2025 21:59
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
21:59
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?
Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programında bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan Mavi takım olmuştu. Şimdi ise gözler haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun sonuçlarına çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? İşte, haftanın kazanan takımı!