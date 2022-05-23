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Haberler Yaşam SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:57

SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor All Star 2022 sezonuyla heyecan yaratmaya devam ediyor. Oyunların ve ada konseylerinin yanı sıra sakatlıklar ve tartışmalarla da gündeme gelen yarışma kıran kırana sürüyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümün ardından Survivor eleme adayı kim oldu? Sorusu gündemde ilk sıraya yerleşti. Son elenen ismin yankıları tartışmalarda hala sürerken 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? Sorusu da yanıt arıyor. Peki, 22 Mayıs dün Survivor kim elendi, kim gitti? İşte merak edilenler…

SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor eleme adayı dün akşam ekranlara gelen son bölüm ardından sorgulanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda yarışan yarışmacılar eksilmemek için mücadele verdi. Bu noktada 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? Soruları yanıt aramaya başladı. Üçüncü isimin de potaya girmesiyle eleme için geri sayım başladı. Peki, Survivor All Star eleme adayı kim oldu? İşte o isim…

SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün akşam ekranlara gelen Survivor All Star son bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler ve Gönüllüler arasında kıran kırana geçen mücadelenin ödülü köfte, patates kızartması, salata ve tiramisu oldu.

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SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Oyunda kadınlarda Ünlüler öne geçerken erkeklerde de başarıyı devam ettirdi ve oyunu aldı. Böylece 3. Dokunulmazlığı Ünlüler kazandı ve Gönüllüler ada konseyine gitti.

SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

ANIL VE OGEDAY ARASINDA "TAKLİTÇİ" TARTIŞMASI

Anıl – Hikmet yarışında Survivor Anıl oyunu kaybedince Ogeday ile tartışma yaşadı. Ogeday, takımların karışmasından öncesini hatırlatarak "Anıl bizden hala" dedi.

SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Söylenen söze sinirlenen Anıl, ''Ogeday küçük Atakan olmuşsun. Böyle konuşmalar. Onun sözleri onun konuşmaları." Dedi. Ogeday da sinirlerine hakim olamayarak nasıl konuşmalar olduğunu sordu ve konu uzamaya başladı.

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