Haberler Yaşam SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 13:57

SURVIVOR ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Konseyde tartışmalar bitmiyor: 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor All Star 2022 sezonuyla heyecan yaratmaya devam ediyor. Oyunların ve ada konseylerinin yanı sıra sakatlıklar ve tartışmalarla da gündeme gelen yarışma kıran kırana sürüyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümün ardından Survivor eleme adayı kim oldu? Sorusu gündemde ilk sıraya yerleşti. Son elenen ismin yankıları tartışmalarda hala sürerken 22 Mayıs Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım aldı? Sorusu da yanıt arıyor. Peki, 22 Mayıs dün Survivor kim elendi, kim gitti? İşte merak edilenler…