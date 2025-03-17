SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Survivor All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için büyük bir mücadele verecek. Kazanan ekip, sevdikleriyle buluşma şansını yakalayacakken dün dokunulmazlığı kaybeden takım bugün adayını da belirleyecek. Peki, Survivor 17 Mart iletişim oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...