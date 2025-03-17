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Haberler Yaşam SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 20:45 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 20:45

SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Survivor All Star 2025 yarışmasında bugün gerçekleşen iletişim oyununda mavi ve kırmızı takım, sevdikleriyle buluşma fırsatı için kıyasıya mücadele edecek. Ödül oyununda büyük rekabet yaşanırken, kazanan takım yakınlarıyla görüşme şansı yakalayacak. Dün gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı bir adayı da bugün belirleyecek. Peki, Survivor 17 Mart 2025 iletişim oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

Survivor All Star ve Gönüllüler takımı, iletişim ödülünü kazanmak için büyük bir mücadele verecek. Kazanan ekip, sevdikleriyle buluşma şansını yakalayacakken dün dokunulmazlığı kaybeden takım bugün adayını da belirleyecek. Peki, Survivor 17 Mart iletişim oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz netleşmedi.Belli olduğunda yer vereceğiz. Ödül oyununu kazanan takım sevdiklerini arayarak hasret giderebilecek.

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SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM TAKIM KAZANDI 16 MART 2025?

Survivor'da haftanın İlk dokunulmazlığını Gönüllüler takımı kazanırken All Star takımı haftanın eleme adayını belirleyecek.

SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

All Star takımı bugün haftanın ilk eleme adayını belirleyecek.Henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Asena ve Elif arasında oynanan düello oyunu sonrası adaya veda eden isim Elif Şadoğlu oldu.