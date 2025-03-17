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SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?
Giriş Tarihi: 17.03.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
20:45
SURVİVOR ELEME ADAYI NETLEŞİYOR! 17 Mart Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, kim eleme adayı oldu?
Survivor All Star 2025 yarışmasında bugün gerçekleşen iletişim oyununda mavi ve kırmızı takım, sevdikleriyle buluşma fırsatı için kıyasıya mücadele edecek. Ödül oyununda büyük rekabet yaşanırken, kazanan takım yakınlarıyla görüşme şansı yakalayacak. Dün gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı bir adayı da bugün belirleyecek. Peki, Survivor 17 Mart 2025 iletişim oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?