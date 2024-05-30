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Haberler Yaşam SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 12:27

SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!

Survivor eleme adayları yeni sisteme göre belirleniyor. Yeni sistemde haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim Batuhan Karacakaya oldu ve konseyde düelloda elenmesi için bir isim söyledi. Yeni sistemde kıyasıya yarışın devam ettiği Survivor'da bugün ikinci bir isim düelloya adını yazdıracak. Peki, 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. Eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!

Survivor final yolunda kalan son 8 yarışmacı mücadelesini sürdürüyor. Bireysel dokunulmazlık sisteminde kazanan isim konseyde bir eleme adayı belirliyor. Son konseyde kazanan isim Batuhan oldu ve bir isim böylece eleme adayı oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? İşte, 30 Mayıs Survivor eleme adayları!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!

SURVİVOR'DA BİREYSEL DOKUNULMAZLIK DÖNEMİ BAŞLADI!

Son 8 arışmacının kaldığı Survivor'da büyük final yaklaşırken dokunulmazlık mücadelesi de kızıştı.

Dokunulmazlığı kazanan ismin kendisini garanti altına aldığı oyunda kazanan Batuhan oldu.

Batuhan konseyde düelloda yarışacak bir isim söyledi;

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor'da ilk eleme adayı olan isim Atakan oldu. Batuhan potada yarışması için Atakan'ın ismini verdi.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor ilk eleme adayı; ATAKAN

Survivor 2. eleme adayı 30 Mayıs dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan isim tarafından belirlenecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!
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