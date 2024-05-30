SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor’da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!

Survivor final yolunda kalan son 8 yarışmacı mücadelesini sürdürüyor. Bireysel dokunulmazlık sisteminde kazanan isim konseyde bir eleme adayı belirliyor. Son konseyde kazanan isim Batuhan oldu ve bir isim böylece eleme adayı oldu. Peki, Survivor eleme adayları kimler? İşte, 30 Mayıs Survivor eleme adayları!