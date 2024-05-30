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SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!
Giriş Tarihi: 30.05.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
12:27
SURVİVOR ELEME ADAYLARI | 30 Mayıs Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu, hangi isim? İşte, bireysel sistemde yeni adaylar!
Survivor eleme adayları yeni sisteme göre belirleniyor. Yeni sistemde haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan isim Batuhan Karacakaya oldu ve konseyde düelloda elenmesi için bir isim söyledi. Yeni sistemde kıyasıya yarışın devam ettiği Survivor'da bugün ikinci bir isim düelloya adını yazdıracak. Peki, 30 Mayıs Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor 2. Eleme adayı kim oldu?