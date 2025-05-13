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Haberler Yaşam SURVİVOR'DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:30

SURVİVOR'DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te eleme düellosu bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın eleme potasında yer alan Dilşah, Meryem, Sevgi ve Ayşe, adada kalabilmek için parkura çıktı. Yarışmacılar arasındaki düelloların ardından bir isim Survivor macerasına veda edecek. Peki, 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte, eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim.

SURVİVOR’DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star 2025'te eleme süreci hız kesmeden devam ediyor. Eleme potasında yer alan Sevgi, Ayşe, Dilşah ve Meryem, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Finale doğru geri sayımın başladığı yarışmada, dokunulmazlık oyunları ve eleme heyecanı giderek tırmanıyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, bu hafta bir isim daha Survivor'a veda ediyor. Peki, 12 Mayıs Survivor'da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte, detaylar.

SURVİVOR’DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sevgi

Ayşe

Dilşah

Meryem

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SURVİVOR’DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dilşah -Sevgi düellosunu Dilşah kazandı. Dilşah, Survivor hayatına devam ediyor.

Ayşe -Meryem düellosunu Ayşe kazandı. Ayşe, Survivor hayatına devam ediyor.

Bu sonuca göre, Survivor eleme düellosunda finalinin adı Sevgi-Meryem oldu

SURVİVOR’DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Kadın yarışmacıların eleme potasında yer aldığı bu haftada eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında habere eklenecektir.