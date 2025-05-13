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SURVİVOR'DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:30
SURVİVOR'DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2025'te eleme düellosu bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Haftanın eleme potasında yer alan Dilşah, Meryem, Sevgi ve Ayşe, adada kalabilmek için parkura çıktı. Yarışmacılar arasındaki düelloların ardından bir isim Survivor macerasına veda edecek. Peki, 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya kim veda etti? İşte, eleme düellosunun ardından adaya veda eden isim.