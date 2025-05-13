SURVİVOR’DA ŞAŞIRTAN ELEME AKŞAMI! 12 Mayıs Survivor kim elendi, yarışmaya veda eden isim kim oldu?

Survivor All Star 2025'te eleme süreci hız kesmeden devam ediyor. Eleme potasında yer alan Sevgi, Ayşe, Dilşah ve Meryem, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. Finale doğru geri sayımın başladığı yarışmada, dokunulmazlık oyunları ve eleme heyecanı giderek tırmanıyor. Yarışmacılar arasında kıyasıya bir rekabet yaşanırken, bu hafta bir isim daha Survivor'a veda ediyor. Peki, 12 Mayıs Survivor'da kim elendi, adaya veda eden yarışmacı kim oldu? İşte, detaylar.