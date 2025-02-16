SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da bu hafta eleme potasına giren isimler kadın yarışmacılardan oluştu. 16 Şubat 2025 Pazar akşamı Sema, Meryem, Serenay ve Sevgi, potadan çıkmak için düello oyununda karşı karşıya gelecek. Mücadelelerin sonunda ise adaya veda edecek yarışmacı netleşecek. Peki, Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?