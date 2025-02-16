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Haberler Yaşam SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 21:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:56

SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! 16 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında eleme düellosu gerçekleşiyor. Adaya veda etmemek için mücadele eden isimler Sema, Serenay, Sevgi ve Meryem. Düellonun sonunda bir yarışmacı adaya veda edecek. Eleme düellosunun ardından ise dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki, 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim potaya gitti?

SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor All Star'da bu hafta eleme potasına giren isimler kadın yarışmacılardan oluştu. 16 Şubat 2025 Pazar akşamı Sema, Meryem, Serenay ve Sevgi, potadan çıkmak için düello oyununda karşı karşıya gelecek. Mücadelelerin sonunda ise adaya veda edecek yarışmacı netleşecek. Peki, Survivor'da kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR'DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star ünlüler takımından, Meryem, Sema ve Serenay eleme adayı olarak gösterildi. Gönüllüler takımından ise Sevgi İme aday oldu.

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SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ? (16 ŞUBAT)

Düello mücadelelerinin ardından adaya veda eden isim netleşecek. Elenen yarışmacı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Heyecan dolu dokunulmazlık oyunu sonrası kazanan isim belli olacak. Dokunulmazlığı kazanan yarışmacı açıklandığında, detaylar haberimize eklenecektir.

SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık mücadelesini kazanan henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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