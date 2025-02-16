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SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 16.02.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
21:56
SURVİVOR ELEME GECESİ! 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor! 16 Şubat Pazar akşamı TV8 ekranlarında eleme düellosu gerçekleşiyor. Adaya veda etmemek için mücadele eden isimler Sema, Serenay, Sevgi ve Meryem. Düellonun sonunda bir yarışmacı adaya veda edecek. Eleme düellosunun ardından ise dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Peki, 16 Şubat Pazar Survivor All Star kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, kim potaya gitti?