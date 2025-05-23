SURVİVOR ELEME GECESİ: 23 Mayıs Survivor’da kim elendi, kim gitti? Veda düellosu yaşanıyor!

Survivor'da kim elendi sorusu yanıt aramaya başladı. Ayşe, Sevgi, Dilşah ve Meryem'in yer aldığı eleme potasında, düello günü geldi çattı. Adayların adada kalmak için kıyasıya yarıştığı mücadelede, kaybeden isim finale sayılı gün kala veda eden yarışmacı olacak. Peki, 23 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti?