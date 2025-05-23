Haberler
Yaşam
SURVİVOR ELEME GECESİ: 23 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti? Veda düellosu yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 23.05.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025
21:31
SURVİVOR ELEME GECESİ: 23 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti? Veda düellosu yaşanıyor!
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunlarının geride kalmasının ardından gözler eleme düellosuna çevrildi. Dört adayın kıyasıya yarışacağı eleme düellosunda kaybeden isim adaya veda edecek. Finale sayılı gün kala adaya kimin veda edeceği merak ediliyor. Peki, 23 Mayıs Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, o isim...