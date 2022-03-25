Survivor 2022 son bölümde kritik dokunulmazlık ve eleme adayı oyunları sonrasında Acun Ilıcalı moderatörlüğünde yapılan kritik ada konseyinde bir yarışmacının adaya veda edeceği açıklandı. Bu son dakika gelişmesinin ardından bir süredir mide rahatsızlığı olan Survivor Elif'in gidip gitmeyeceği merak edilerek Survivor Elif' diskalifiye mi oldu, elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Merak konusu olan Survivor Elif' diskalifiye mi oldu, elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.