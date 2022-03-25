Survivor Elif Gören yarışmadan ayrılacak mı merak konusu oluyor. Survivor 2022 son bölümde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından bir yarışmacının adaya veda edeceği açıklandı. Bu son dakika açıklamasının ardından giden kişinin mide rahatsızlığı bulunan Elif Gören olup olmadığı izleyenler tarafından merak edilerek Survivor Elif diskalifiye mi oldu, elendi mi, yarışmadan ayrıldı mı? sorularına yanıt arıyor.

SURVİVOR ELİF DİSKALİFİYE Mİ OLDU, ELENDİ Mİ, YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Survivor Elif diskalifiye mi oldu, elendi mi gibi soruların yanıtları ve tüm bilgiler şöyle;