SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?

SURVİVOR'DA BİREYSEL SİSTEM!

Takımların verdiği mücadele sonrası Survivor All Star'da bireysel dönem başladı. Acun Ilıcalı'nın "Survivor artık bireysele dönüyor. Bireysel oynayacaksınız. Her günün bir şampiyonu olacak ve şampiyon aday söyleyecek. Böylece şampiyonun adayı gitme adayı olacak. Düelloya çıkacak." şeklinde açıkladığı yeni sistemle birlikte heyecan dorukta.