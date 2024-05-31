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Haberler Yaşam SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 16:55

SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?

Bireysele dönen All Star yarışında sona yaklaşılıyor. Survivor finali ne zaman merak ediliyor. Son olarak Özgür'ün veda ettiği adada hızlı eleme dönemi başladı. Dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra performansa göre de adayların belirlendiği yarışı takip edenler, Survivor ne zaman bitiyor, şampiyon kim olacak hangi tarihte belli olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, TV8 ile Survivor final tarihi 2024...

SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?

Survivor final bölümü için geri sayım başladı. Kalan yarışmacılar son güçlerini kullanıyor. Aylardır adada yaşayan son isimler şampiyonluk öncesi mücadeleye devam etmeye çalışıyor. Survivor ne zaman bitiyor sorusu her yeni bölümle birlikte arama geçmişlerindeki yerini alıyor. İşte, 2024 Survivor finali hakkında merak edilenler...

SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?

SURVİVOR'DA BİREYSEL SİSTEM!

Takımların verdiği mücadele sonrası Survivor All Star'da bireysel dönem başladı. Acun Ilıcalı'nın "Survivor artık bireysele dönüyor. Bireysel oynayacaksınız. Her günün bir şampiyonu olacak ve şampiyon aday söyleyecek. Böylece şampiyonun adayı gitme adayı olacak. Düelloya çıkacak." şeklinde açıkladığı yeni sistemle birlikte heyecan dorukta.

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SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?

SON ELENEN ÖZGÜR OLDU!

8 kez düelloya giden Özgür 8. düellosunda adaya veda etti. Eleme sonrası duygusal anlar yaşanırken mücadelede heyecan doruğa taşındı.

SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor final bölümünün haziran ayında yayımlanması bekleniyor. Son 8 yarışmacının kaldığı yarış geçtiğimiz sezon 13 Haziran günü final yapmıştı.

İşte, Survivor'da kalan yarışmacılar:

SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?
  1. Yunus Emre
  2. Nefise
  3. Merve
  4. Seda
  5. Ogeday
  6. Batuhan
  7. Atakan
  8. Hilmi Cem
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