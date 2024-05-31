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SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
16:55
SURVİVOR 2024 FİNAL TARİHİ: Survivor ne zaman bitiyor, kaç bölüm kaldı, All Star şampiyonu kim olacak?
Bireysele dönen All Star yarışında sona yaklaşılıyor. Survivor finali ne zaman merak ediliyor. Son olarak Özgür'ün veda ettiği adada hızlı eleme dönemi başladı. Dokunulmazlık oyunlarının yanı sıra performansa göre de adayların belirlendiği yarışı takip edenler, Survivor ne zaman bitiyor, şampiyon kim olacak hangi tarihte belli olacak sorularına yanıt arıyor. İşte, TV8 ile Survivor final tarihi 2024...