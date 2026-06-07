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Haberler Yaşam Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:02

Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?

TV8 ekranlarının zorlu yarışması Survivor 2026 için geri sayım resmen başladı. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde süren zorlu ada mücadelesinin sonuna gelinirken, izleyiciler "Survivor ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yapımcı Acun Ilıcalı, kritik açıklamayla şampiyonun belirleneceği o tarihi duyurdu.

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Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?

Ekran başındakileri her bölümüyle farklı bir heyecana ortak eden yarışmada, bu sene de finale giden yol oldukça çetin geçiyor. Parkurların zorluk derecesinin en üst seviyeye ulaştığı ve bireysel performansların kaderi belirlediği haftalarda, yarışmacılar kupayı kaldırmak için adeta canını dişine takıyor. Survivor finali içinse geri sayım başladı.

Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Dominik'teki zorlu yaşam mücadelesinin ne zaman taçlanacağı sorusu, Acun Ilıcalı'nın son duyurusuyla netlik kazandı. Ilıcalı, Survivor 2026 sezonunun büyük finalinin 19 Haziran 2026 Cuma günü yapılacağını açıkladı.

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Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?

Toplamda 4 yarışmacının finale çıkacağı şampiyonluk yarışında heyecan dorukta.

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Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?

3 gün sürmesi beklenen final yolculuğunun ilk 2 gününde yarı final etaplarının oynanması ve 19 Haziran'da şampiyonluk gecesinin yapılması bekleniyor.

Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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