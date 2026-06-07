Haberler
Yaşam
Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:02
Survivor finali için geri sayım! 2026 Survivor ne zaman bitecek, final bölümü hangi tarihte?
TV8 ekranlarının zorlu yarışması Survivor 2026 için geri sayım resmen başladı. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde süren zorlu ada mücadelesinin sonuna gelinirken, izleyiciler "Survivor ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yapımcı Acun Ilıcalı, kritik açıklamayla şampiyonun belirleneceği o tarihi duyurdu.