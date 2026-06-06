Survivor finali ne zaman? Survivor 2026 sezonunda büyük final bekleniyor!

Ekran başındakileri her bölümüyle farklı bir heyecana ortak eden yarışmada, bu sene de finale giden yol oldukça çetin geçiyor. Parkurların zorluk derecesinin en üst seviyeye ulaştığı ve bireysel performansların kaderi belirlediği haftalarda, yarışmacılar kupayı kaldırmak için adeta canını dişine takıyor. Survivor finali içinse geri sayım başladı.