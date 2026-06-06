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Survivor finali ne zaman? Survivor 2026 sezonunda büyük final bekleniyor!
Giriş Tarihi: 06.06.2026 22:29
Güncelleme Tarihi: 06.06.2026 22:31
Survivor finali ne zaman? Survivor 2026 sezonunda büyük final bekleniyor!
TV8 ekranlarının zorlu yarışması Survivor 2026 için geri sayım resmen başladı. Aylardır Dominik Cumhuriyeti'nde süren zorlu ada mücadelesinin sonuna gelinirken, izleyiciler "Survivor ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Yapımcı Acun Ilıcalı, kritik açıklamayla şampiyonun belirleneceği o tarihi duyurdu.