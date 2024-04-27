Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takımın kıran kırana mücadelesinde bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlık oyunun galibi hem dokunulmazlığı kazanırken hem de İngiltere ödülünü kazanacak. Bugünkü bölümde Hilmi Cem'in yer almadığını gören seyirciler Survivor Hilmi Cem İntepe yarışmadan mı ayrıldı? sorgulamalarına başladı. İşte, detaylar