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Haberler Yaşam Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 23:38 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 23:39

Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. SMS'in olmadığı, performansın ön planda olduğu yarışma yeni sezonunda oldukça çekişmeli geçiyor. Bu akşam yayınlanan birinci dokunulmazlık oyununda bir takım hem dokunulmazlığı kazanacak hem de Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladığı İngiltere ödülüne sahip olacak. Sevilen yarışma 27 Nisan akşamı 97. bölümüyle ekranlarda. Bu akşam yayınlanan bölümde Hilmi Cem İntepe'yi göremeyen seyirciler "Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok?" araştırmasına başladı. Peki, Hilmi Cem neden yok, Survivor Hilmi Cem İntepe yarışmadan mı ayrıldı?

Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?

TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması 2024 Survivor All Star'da heyecan devam ediyor. Mavi ve Kırmızı takımın kıran kırana mücadelesinde bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dokunulmazlık oyunun galibi hem dokunulmazlığı kazanırken hem de İngiltere ödülünü kazanacak. Bugünkü bölümde Hilmi Cem'in yer almadığını gören seyirciler Survivor Hilmi Cem İntepe yarışmadan mı ayrıldı? sorgulamalarına başladı. İşte, detaylar

Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?

SURVİVOR HİLMİ CEM NEDEN YOK?

Survivor All Star'ın 97. bölümünde takımlar dokunulmazlık ve İngiltere ödülü için mücadele ediyor. Kıran kırana mücadelede Hilmi Cem intepe'nin olmaması dikkatlerden kaçmadı. Murat Ceylan açıkladı:

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Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?

MURAT CEYLAN AÇIKLADI!

Hilmi Cem İntepe uzun süredir devam eden sakatlığından dolayı oyunlarda yer almıyordu. Bugün de sakatlığından dolayı doktor kontrolünde oyunda yer alamayacağı açıklandı.

Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?

SURVİVOR HİLMİ CEM İNTEPE YARIŞMADAN AYRILDI MI?

Hilmi Cem İntepe tedavisine doktor kontrolünde devam ediyor. Sakatlığının boyutunun yarışmadan ayrılacak kadar büyük olmadığını Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde konseyde açıkladı. Sakatlığı iyileştiğinde yarışlara devam edecek.

Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?

SURVİVOR HULL CİTY MAÇI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı konseyde tüm yarışmacıları sevindiren ödülü açıkladı. Bugünkü dokunulmazlık oyununu kazanan takım İngiltere'ye gidecek ve Hull City maçını izleyecek. Ödülü kazanan takımda yer alsalar da Yunus Emre cezasından dolayı, Atakan, Batuhan ve Hilmi Cem vize sorunlarından dolayı ödülden yaralanamayacak.

Atakan ve Furkan'ın oynadığı finali Atakan kazanarak KIRMIZI takımına ödülü getirdi.

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