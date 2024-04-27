Haberler
Yaşam
Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?
Giriş Tarihi: 27.04.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
23:39
Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok? Murat Ceylan açıkladı! Survivor Hilmi cem İntepe yarışmaya veda mı etti?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. SMS'in olmadığı, performansın ön planda olduğu yarışma yeni sezonunda oldukça çekişmeli geçiyor. Bu akşam yayınlanan birinci dokunulmazlık oyununda bir takım hem dokunulmazlığı kazanacak hem de Acun Ilıcalı'nın konseyde açıkladığı İngiltere ödülüne sahip olacak. Sevilen yarışma 27 Nisan akşamı 97. bölümüyle ekranlarda. Bu akşam yayınlanan bölümde Hilmi Cem İntepe'yi göremeyen seyirciler "Survivor Hilmi Cem yarışmada neden yok?" araştırmasına başladı. Peki, Hilmi Cem neden yok, Survivor Hilmi Cem İntepe yarışmadan mı ayrıldı?