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Haberler Yaşam Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul'a giden ilk isim
Giriş Tarihi: 12.06.2026 22:03

Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul'a giden ilk isim

Survivor'da büyük finale sayılı günler kala heyecan giderek artıyor. 12 Haziran tarihli bölümde gerçekleştirilen kritik mücadelelerin ardından yarışmacılar İstanbul biletini almak için kıyasıya rekabet ediyor. İzleyiciler ise ilk finalistin kim olduğunu ve İstanbul'a gitmeye hak kazanan ilk ismin belli olup olmadığını merak ediyor.

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Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul’a giden ilk isim

Survivor'da final yolunda önemli bir eşik daha geride kaldı. İstanbul'da düzenlenecek büyük final öncesinde yarışmacılar ilk finalist olabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. 12 Haziran bölümünün ardından gözler, İstanbul'a gitmeyi garantileyen ilk yarışmacının kim olduğuna çevrilirken, sonuçlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul’a giden ilk isim

DOMİNİK'TE SON SAVAŞ

Survivor'da 12 Haziran İstanbul'a giden ilk isim belli oluyor.

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Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul’a giden ilk isim

İLK FİNALİST KİM OLDU?

Survivor 2026'da bu akşam oynanacak dev oyunun ardından ilk finalist olan isim belli olacak. Parkurdaki amansız mücadelenin sona ermesi ve canlı yayında finalistin ilan edilmesiyle birlikte haberimiz güncellenecektir.

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Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul’a giden ilk isim

SURVIVOR'DA DÜN KİM ELENDİ?

Son mücadelede Nefise 10-9'luk skorla eleme düellosunu kazanarak Survivor'da kalmayı başardı. Elenen isim ise Deniz oldu.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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