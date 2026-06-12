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Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul'a giden ilk isim
Giriş Tarihi: 12.06.2026 22:03
Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul'a giden ilk isim
Survivor'da büyük finale sayılı günler kala heyecan giderek artıyor. 12 Haziran tarihli bölümde gerçekleştirilen kritik mücadelelerin ardından yarışmacılar İstanbul biletini almak için kıyasıya rekabet ediyor. İzleyiciler ise ilk finalistin kim olduğunu ve İstanbul'a gitmeye hak kazanan ilk ismin belli olup olmadığını merak ediyor.