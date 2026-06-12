Survivor ilk finalist kim oldu, belli oldu mu? 12 Haziran İstanbul’a giden ilk isim

Survivor'da final yolunda önemli bir eşik daha geride kaldı. İstanbul'da düzenlenecek büyük final öncesinde yarışmacılar ilk finalist olabilmek için parkurda tüm güçlerini ortaya koydu. 12 Haziran bölümünün ardından gözler, İstanbul'a gitmeyi garantileyen ilk yarışmacının kim olduğuna çevrilirken, sonuçlar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.