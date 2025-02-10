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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar
Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:22 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:02

Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar

9 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül ve eleme düellosu büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, akşam yemeği ödülü için zorlu bir parkurda mücadele ederken, Gönüllüler Takımı ödül oyununu kazandı. Eleme düellosunda ise Sedat'ın rahatsızlanması nedeniyle oyun yarıda kaldı. Ada konseyinde ise gergin anlar yaşandı ve Adem Kılıçcı, Çılgın Sedat'a fiziksel müdahalede bulunarak izleyicileri şaşırttı. Peki, 10 Şubat Survivor'da kim elendi, Adem Kılıçcı diskalifiye mi oldu? İşte, son bölümde yaşananlar...

Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar

Survivor'ın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Sedat ile Adem arasında çıkan kavga, ada konseyinde Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla iyice tırmandı. İzleyiciler, Adem'in Survivor'daki geleceği, eleme düellosunun ne zaman yapılacağı ve kimin eleneceği hakkında merak içinde. Peki, 10 Şubat Survivor'da kim elendi, Adem Kılıçcı diskalifiye mi oldu? İşte, ayrıntılar...

Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar

SURVİVOR ADEM DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Ada konseyinde yaşanan gerginlik sonrası Adem'e yönelik bir yaptırım uygulandı. Adem, Survivor'a devam ediyor, ancak 5 ödül oyununda yer alamayacak.

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Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2025 yarışmasının 10 Şubat Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümünde, dokunulmazlık oyununun kazananı henüz belirlenmedi.

Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da bu hafta erkek potasında yer alan eleme adayları Mehmet, Sedat, Batuhan ve Yunus Emre idi. İlk düelloda Yunus Emre Karabacak, Mehmet Özyay ile karşılaştı ve bu mücadeleyi kazanarak potadan çıktı. Bu sonuçla Yunus Emre, eleme adaylığını düşürdü.

Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar

10 ŞUBAT SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta Survivor Türkiye'ye veda eden isim henüz belli olmadı. Konu ile ilişkin gelişmeler yaşandığında haberlerde yer verilecektir.

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