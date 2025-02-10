Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar

SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da bu hafta erkek potasında yer alan eleme adayları Mehmet, Sedat, Batuhan ve Yunus Emre idi. İlk düelloda Yunus Emre Karabacak, Mehmet Özyay ile karşılaştı ve bu mücadeleyi kazanarak potadan çıktı. Bu sonuçla Yunus Emre, eleme adaylığını düşürdü.