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Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar
Giriş Tarihi: 10.02.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
22:02
Survivor kim elendi? 10 Şubat Survivor Adem diskalifiye mi oldu, eleme düellosunu kim kazandı? İşte, son bölümde yaşananlar
9 Şubat akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da ödül ve eleme düellosu büyük heyecana sahne oldu. Yarışmacılar, akşam yemeği ödülü için zorlu bir parkurda mücadele ederken, Gönüllüler Takımı ödül oyununu kazandı. Eleme düellosunda ise Sedat'ın rahatsızlanması nedeniyle oyun yarıda kaldı. Ada konseyinde ise gergin anlar yaşandı ve Adem Kılıçcı, Çılgın Sedat'a fiziksel müdahalede bulunarak izleyicileri şaşırttı. Peki, 10 Şubat Survivor'da kim elendi, Adem Kılıçcı diskalifiye mi oldu? İşte, son bölümde yaşananlar...