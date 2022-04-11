Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi ile eleme adaylarının belirlendiği akşamda kim elendi ve yokluk adasına gitti soruları da merak ediliyor. Heyecan dolu haftada dördüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Bu noktada "11 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?" sorusu yanıt aramaya başladı. Kadınlar mücadelesinde galip gelen taraf Ünlüler olurken erkekler mücadelesinde de ünlüler takımı büyük farkla yarışa devam ediyor. Peki, Survivor'da kim elendi, yokluk adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı...