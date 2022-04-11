Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile bu akşam da eleme adayları belirleniyor. Haftanın dördüncü dokunulmazlığını almak için kıyasıya rekabet eden iki takım da takımından bir ismi daha göndermemek için rekabet ediyor. "11 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı ile adadan kim elendi?" sorusu bu akşamın en çok yanıt arayan konularının başında geliyor. Bilindiği üzere son olarak yokluk adası uygulaması başlamıştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı ile adadan kim elendi, yokluk adasına gitti? İşte programın 11 Nisan akşamı yayınlanan bölümüne dair detaylar...