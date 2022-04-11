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Giriş Tarihi: 11.04.2022 23:25 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 23:25

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 Nisan 2022 Survivor All Star'da eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?

Survivor'da dokunulmazlık mücadelesi ile eleme adaylarının belirlendiği akşamda kim elendi ve yokluk adasına gitti soruları da merak ediliyor. Heyecan dolu haftada dördüncü dokunulmazlık oyunu için parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımında kıran kırana bir mücadele yaşanıyor. Bu noktada "11 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?" sorusu yanıt aramaya başladı. Kadınlar mücadelesinde galip gelen taraf Ünlüler olurken erkekler mücadelesinde de ünlüler takımı büyük farkla yarışa devam ediyor. Peki, Survivor'da kim elendi, yokluk adasına kim gitti, eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtı...

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 Nisan 2022 Survivor All Star’da eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?

Survivor'da dokunulmazlık oyunu ile bu akşam da eleme adayları belirleniyor. Haftanın dördüncü dokunulmazlığını almak için kıyasıya rekabet eden iki takım da takımından bir ismi daha göndermemek için rekabet ediyor. "11 Nisan 2022 Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı ile adadan kim elendi?" sorusu bu akşamın en çok yanıt arayan konularının başında geliyor. Bilindiği üzere son olarak yokluk adası uygulaması başlamıştı. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu ile eleme adayı ile adadan kim elendi, yokluk adasına gitti? İşte programın 11 Nisan akşamı yayınlanan bölümüne dair detaylar...

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 Nisan 2022 Survivor All Star’da eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?

SURVİVOR'DA 4. DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ!

Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyununda ünlüler takımından Sema ile gönüllüler takımından Evrim karşılaştı. İki ismin mücadelesinden Evrim'in geri dönüşü mücadeleye damga vurdu.

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SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 Nisan 2022 Survivor All Star’da eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıkan eleme adayları şöyle:

- Barış

- Gizem

- Perviz

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 Nisan 2022 Survivor All Star’da eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?

SURVIVOR PUAN DURUMU

SMS sıralaması ile belirlenen elenen isim ve eleme adaylarının yanı sıra dokunulmaz olacak birinciler de belli oldu. Buna göre haftanın Survivor puan durumu ardından birinciler şöyle:

Ünlüler:

Kadınlarda, Nagihan Karadere

Erkeklerde, Adem Kılıçcı

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ? 11 Nisan 2022 Survivor All Star’da eleme adayı ile adadan kim yokluk adasına gitti, elendi?

Gönüllüler:

Kadınlarda, Sude Burcu

Erkeklerde, Anıl Berk Baki

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