SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor’da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...

Survivor'da eleme günü yaşanıyor. Düelloların yaşanacağı günde br isim adaya veda edecek. Tüm hafta boyunca kıyasıya bir yarış içinde olan iki takımdan da isimler bugün düelloda yeniden yarışacak. Peki, Survivor'da bugün kim elendi, kim gitti? İşte, haftanın eleme adayları ve elenen isim...