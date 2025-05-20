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Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:03 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 17:03

SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor'da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...

Survivor All Star'da eleme heyecanı geldi çattı. Tüm hafta boyunca All Star ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Eleme potasında yer alan Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet düelloda adada kalma mücadelesi verirken, kaybeden isim hem adaya hem hayallarine veda ediyor. Peki, 19 Mayıs Survivor All Star'da kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor’da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...

Survivor'da eleme günü yaşanıyor. Düelloların yaşanacağı günde br isim adaya veda edecek. Tüm hafta boyunca kıyasıya bir yarış içinde olan iki takımdan da isimler bugün düelloda yeniden yarışacak. Peki, Survivor'da bugün kim elendi, kim gitti? İşte, haftanın eleme adayları ve elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor’da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı belli oldu. Eleme düellosu finalini kalan Meryem ve İsmail'in kıyasıya yarışı sonrasında İsmail elenen isim oldu.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor’da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

  • Meryem
  • Aycan
  • İsmail
  • Hikmet
SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor’da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...
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SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor’da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...