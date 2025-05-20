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SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor'da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
17:03
SURVİVOR KİM ELENDİ? 19 Mayıs Survivor'da şok eden eleme! İşte, veda eden o isim...
Survivor All Star'da eleme heyecanı geldi çattı. Tüm hafta boyunca All Star ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Eleme potasında yer alan Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet düelloda adada kalma mücadelesi verirken, kaybeden isim hem adaya hem hayallarine veda ediyor. Peki, 19 Mayıs Survivor All Star'da kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar...