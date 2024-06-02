SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?

Survivor All Star eleme adayları belli oldu. 4 isimin belli olduğu haftada, bir kişi adaya ve hayallerine veda edecek isim olacak. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlendi. Peki, eleme adayları kim, hangi yarışmacı elenecek? 2 Haziran 2024 Survivor kim elendi?