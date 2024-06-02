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Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 16:23

SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?

Survivor All Star 2024 final yolunda heyecan dorukta! Bu akşam düello oyununda bir isim hem adaya hem de hayallerine veda eden isim olacak. 2 Haziran Pazar TV 8 yayın akışı ile ekrana gelen Survivor All Star'da bu haftanın eleme adayları Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmicem oldu. Dört iddialı ismin yer aldığı potada veda eden isim kim olacak merakla bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? İşte, detaylar…

SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?

Survivor All Star eleme adayları belli oldu. 4 isimin belli olduğu haftada, bir kişi adaya ve hayallerine veda edecek isim olacak. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlendi. Peki, eleme adayları kim, hangi yarışmacı elenecek? 2 Haziran 2024 Survivor kim elendi?

SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?

2 HAZİRAN 2024 SURVİVOR DÜELLOLUSUNDA ELENEN İSİM KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasında Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle yeni bölüm 2 Haziran Pazar günü yayınlanıyor. 2 Haziran Pazar günü oynanacak düello sonunda adaya veda eden isim belli oluyor.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ATAKAN

Büyük finale geri sayımın başladığı Survivor'da bireysel oyunlar başladı. Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayını seçecek. Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçti.

Kolyeyi kazanarak eleme adayı söyleme hakkı kazanan Batuhan eleme potasına Atakan'ı gönderdi. Böylece Survivor All Star'da dün gece haftanın ilk eleme adayı Atakan olarak belirlendi.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?

2. OGEDAY

Konseyde Hilmi Cem İntepe, ikinci eleme adayı olarak Ogeday Girişken'in ismini söyledi. Ogeday, "Benim için problem yok. Hiçbir zaman düellodan korkmadım. Ortamı da sevdim doğrusu, denemek istediğim atışlar var. Akşam da oynamak hoşuma gitti." dedi.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?

3. MERVE

Haftalık performansı düşük olan Merve 3. eleme adayı oldu.

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