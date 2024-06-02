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SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
16:23
SURVİVOR KİM ELENDİ? 2 Haziran 2024 Survivor düellolusunda elenen isim kim oldu, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi, Hilmicem mi?
Survivor All Star 2024 final yolunda heyecan dorukta! Bu akşam düello oyununda bir isim hem adaya hem de hayallerine veda eden isim olacak. 2 Haziran Pazar TV 8 yayın akışı ile ekrana gelen Survivor All Star'da bu haftanın eleme adayları Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmicem oldu. Dört iddialı ismin yer aldığı potada veda eden isim kim olacak merakla bekleniyor. Peki, Survivor kim elendi? İşte, detaylar…