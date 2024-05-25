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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 01:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 01:53

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!

Survivor All Star 24 Mayıs 2024 Cuma yayınında, düello oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunları sonrasında, eleme adayları konseyde belirlenmişti. Şimdi ise kırmızı ve mavi takımın kıyasıya sürdürdüğü mücadeleler sonucunda 4 yeni aday bu akşam düelloda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da kim elendi, düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!

Survivor All Star eleme adayları düelloda yarıştı. 4 isimin kıyasıya mücadele ettiği potada, bir kişi adaya ve hayallerine veda eden isim oldu. Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Damla, Nefise ve Özgür oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı elendi? İşte, 24 Mayıs Survivor All Star'da elenen o isim!

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!

24 MAYIS SURVİVOR'DA DÜELLO YARIŞI!

Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Damla, Nefise ve Özgür olarak belirlendi.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!

24 MAYIS SURVİVOR ELEME ADAYLARI DÜELLOYA ÇIKTI!

Damla ve Nefise karşı karşıya geldi. Nefise rakibini 5-0 yenerek potadan kurtulan isim oldu.

Batuhan ve Özgür eşleşmesinde ise Batuhan 5-1'lik skorla eleme potasından ismini sildirdi

Final turunun yarışmacıları Damla ve Özgür oldu!

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

24 Mayıs Survivor'da rakibi Özgür'e 5-1 yenilerek veda eden isim DAMLA oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!
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