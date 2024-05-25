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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!
Giriş Tarihi: 25.05.2024 01:53
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
01:53
SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!
Survivor All Star 24 Mayıs 2024 Cuma yayınında, düello oyunu gerçekleşti. Kıran kırana geçen dokunulmazlık oyunları sonrasında, eleme adayları konseyde belirlenmişti. Şimdi ise kırmızı ve mavi takımın kıyasıya sürdürdüğü mücadeleler sonucunda 4 yeni aday bu akşam düelloda karşı karşıya geldi. Peki, Survivor'da kim elendi, düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu?