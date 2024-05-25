SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 💥 24 Mayıs Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı BELLİ OLDU! İşte duygu dolu vedalaşma!

Survivor All Star eleme adayları düelloda yarıştı. 4 isimin kıyasıya mücadele ettiği potada, bir kişi adaya ve hayallerine veda eden isim oldu. Bu haftanın eleme adayları Batuhan, Damla, Nefise ve Özgür oldu. Peki, Survivor'da kim elendi, hangi yarışmacı elendi? İşte, 24 Mayıs Survivor All Star'da elenen o isim!