SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM GİTTİ?

Survivor'a en son veda eden isim Hilmicem oldu ve veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Kısmetten öte köy yok. Elimden geleni yaptım, savaştım. Hiç hazır değildim Murat, sen daha iyi biliyorsun. Normalde diğer 3 Survivor'uma makine gibi hazırlanıp geldim ama bu sefer bir telefonla ansızın çıkıp geldim. Mücadele ederken sakatlandım. Sakatlandığım zaman bırakmayı düşündüm. Bırakmadım, tekrar ayağa kalktım, tekrar savaştım. Çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel insanlar tanıdım."