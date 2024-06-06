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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:00
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
15:01
SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!
Survivor All Star 6 Haziran eleme adayları düelloya çıkıyor. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden isimler eleme düellosunda yarışıyor. Bu haftanın eleme adayları Merve, Atakan, Seda ve Nefise oldu. Aday eşleşmelerini ise konseyde Acun Ilıcalı açıkladı. Final yolunda son 6 yarışmacı bu akşamki elemeden sonra yoluna devam edecek. Peki, Survivor kim elendi? İşte, eleme düellosunda kritik mücadele!