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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 15:01

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!

Survivor All Star 6 Haziran eleme adayları düelloya çıkıyor. Her hafta 4 dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor ve kaybeden isimler eleme düellosunda yarışıyor. Bu haftanın eleme adayları Merve, Atakan, Seda ve Nefise oldu. Aday eşleşmelerini ise konseyde Acun Ilıcalı açıkladı. Final yolunda son 6 yarışmacı bu akşamki elemeden sonra yoluna devam edecek. Peki, Survivor kim elendi? İşte, eleme düellosunda kritik mücadele!

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!

Survivor eleme aday eşleşmeleri belli oldu. bireysel olarak yarışan adayların yer aldığı potada, son adım düello oyunu olacak. Her hafta bir isim hem adaya hem de hayallerine veda ediyor. Düello için heyecanlı olan yarışmacılar, bugünkü bölümde karşı karşıya geliyor. Peki, Survivor kim elendi? İşte, 6 haziran Survivor eleme adayları düelloya çıkıyor!

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

  • MERVE
  • ATAKAN
  • SEDA
  • NEFİSE
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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

NEFİSE-ATAKAN

SEDA-MERVE

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!

SON 6'YI GARANTİLEYEN YARIŞMACILAR!

Survivor'da Son 6'yı garantileyen yarışmacılar Batuhan Karacakaya, Ogeday Girişken ve Yunus Emre Özden oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 6 Haziran Survivor düellosunda kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, eleme adayları!

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM GİTTİ?

Survivor'a en son veda eden isim Hilmicem oldu ve veda konuşmasını şu sözlerle yaptı:

"Kısmetten öte köy yok. Elimden geleni yaptım, savaştım. Hiç hazır değildim Murat, sen daha iyi biliyorsun. Normalde diğer 3 Survivor'uma makine gibi hazırlanıp geldim ama bu sefer bir telefonla ansızın çıkıp geldim. Mücadele ederken sakatlandım. Sakatlandığım zaman bırakmayı düşündüm. Bırakmadım, tekrar ayağa kalktım, tekrar savaştım. Çok güzel dostluklar edindim. Çok güzel insanlar tanıdım."

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