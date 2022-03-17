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SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.03.2022 00:49
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:55
SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!
Survivor'da iki eleme adayı da belli oldu. Böylece Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı potadaki isimler arasında yerini aldı. Bu noktada ise "16 Mart 2022 Survivor kim elendi, gitti, eleme adayları kimler oldu?" soruları yanıt arıyor. Adadan gidecek olan isim SMS oylaması ile belirlenecek. Adeta şampiyonlar ligi gibi güçlü isimlerin bulunduğu yarışmada elenecek her isim çok kritik. Peki, 16 Mart 2022 Survivor kim elendi, sürgün adasına kim gitti, eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...