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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!
Giriş Tarihi: 17.03.2022 00:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:55

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor'da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor'da iki eleme adayı da belli oldu. Böylece Mert Öcal ve Barış Murat Yağcı potadaki isimler arasında yerini aldı. Bu noktada ise "16 Mart 2022 Survivor kim elendi, gitti, eleme adayları kimler oldu?" soruları yanıt arıyor. Adadan gidecek olan isim SMS oylaması ile belirlenecek. Adeta şampiyonlar ligi gibi güçlü isimlerin bulunduğu yarışmada elenecek her isim çok kritik. Peki, 16 Mart 2022 Survivor kim elendi, sürgün adasına kim gitti, eleme adayları kimler oldu? İşte detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor’da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor haftanın eleme adaylarının belli olmasının ardından kim elendi sorusu ile gündemdeki yerini aldı. Ünlüler takımı peş peşe kaybettiği dokunulmazlıkların ardından iki eleme adayı çıkardı. Böylece ünlüler takımından Mert öcal ve Barış Murat Yağcı potada yer aldı. Şimdi ise programın sıkı takipçileri "16 Mart 2022 Survivor kim elendi, kim gitti, eleme adayları kimler oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konsey akşamı bu noktada merakla bekleniyor. Peki, 16 Mart Survivor kim elendi? İşte tüm detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor’da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!

SURVIVOR YENİ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Mert olmuştu. 2. eleme adayı ise Salı günü belli oldu ve bu isim de Barış Murat Yağcı oldu.

Dün akşam yaşanan eleme heyecanının ardından haftanın yeni eleme adayları da netleşti. Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor’da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda isim Berna oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor’da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI VE İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KAZANAN TAKIM...

Salı akşamı ünlüler ve gönüllüler takımı, hem dokunulmaz olmak hem de iletişim ödülünün sahibi olmak için parkurda karşı karşıya geldi. Haftanın iletişim ödülü ise ailelerden gelen fotoğraflı elektronik postalar oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? 16 Mart 2022 SMS oy sıralaması ile dün akşam Survivor’da kim elendi, adadan kim gitti? Adaya veda eden isim belli oldu!

Kadınlar mücadelesini kazanan ünlüler takımı oldu. Erkekler yarışını gönüllüler aldı ve oyun en iyilere kaldı. Dokunulmaz olan takım gönüllüler!

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