SURVIVOR YENİ ELEME ADAYLARI KİM OLDU?



Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Mert olmuştu. 2. eleme adayı ise Salı günü belli oldu ve bu isim de Barış Murat Yağcı oldu.

Dün akşam yaşanan eleme heyecanının ardından haftanın yeni eleme adayları da netleşti. Konseyde yapılan oylama sonucu Evrim ve Berna 7-7 oy alarak birlikte potaya girdi. Ünlülerden 5. aday da Parviz'in seçimiyle Adem oldu.