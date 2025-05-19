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Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥
Giriş Tarihi: 19.05.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
20:54
Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥
Survivor All Star'da eleme heyecanı geldi çattı. Tüm hafta boyunca All Star ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Eleme potasında yer alan Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet düelloda adada kalma mücadelesi verirken, kaybeden isim hem adaya hem hayallarine veda ediyor. Peki, 19 Mayıs Survivor All Star'da kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar...