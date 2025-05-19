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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥
Giriş Tarihi: 19.05.2025 20:54 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 20:54

Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥

Survivor All Star'da eleme heyecanı geldi çattı. Tüm hafta boyunca All Star ve gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti. Eleme potasında yer alan Meryem, Aycan, İsmail ve Hikmet düelloda adada kalma mücadelesi verirken, kaybeden isim hem adaya hem hayallarine veda ediyor. Peki, 19 Mayıs Survivor All Star'da kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar...

Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥

Survivor'da eleme günü yaşanıyor. Düelloların yaşanacağı günde br isim adaya veda edecek. Tüm hafta boyunca kıyasıya bir yarış içinde olan iki takımdan da isimler bugün düelloda yeniden yarışacak. Peki, Survivor'da bugün kim elendi, kim gitti? İşte, haftanın eleme adayları ve elenen isim...

Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.

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Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

  • Meryem
  • Aycan
  • İsmail
  • Hikmet
Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥
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Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı belli oluyor!💥