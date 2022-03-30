Haberler Yaşam SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

Giriş Tarihi: 30.03.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 21:26

SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

Birleşme Partisi ardından ilk elemenin yapılacağı Survivor'da nefesler tutuldu. Geçtiğimiz bölümde kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi veren Ünlüler ve Gönüllüler, elleri bağlı bir şekilde labirentten geçerek zorlu bir parkur tamamlamıştı. Survivor eleme adayı kim oldu sorusuna yanıt arayan seyirciler "Survivor kim elendi, kim gitti" sorularını da yakın takibe aldı. Bu akşam yanıt bulacak soru, yeni bölümdeki ada konseyinde açıklanacak. Peki, Survivor eleme adayı kimler oldu, Survivor'da kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? İşte detaylar…