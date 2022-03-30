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Haberler Yaşam SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!
Giriş Tarihi: 30.03.2022 21:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 21:26

SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

Birleşme Partisi ardından ilk elemenin yapılacağı Survivor'da nefesler tutuldu. Geçtiğimiz bölümde kıran kırana bir dokunulmazlık mücadelesi veren Ünlüler ve Gönüllüler, elleri bağlı bir şekilde labirentten geçerek zorlu bir parkur tamamlamıştı. Survivor eleme adayı kim oldu sorusuna yanıt arayan seyirciler "Survivor kim elendi, kim gitti" sorularını da yakın takibe aldı. Bu akşam yanıt bulacak soru, yeni bölümdeki ada konseyinde açıklanacak. Peki, Survivor eleme adayı kimler oldu, Survivor'da kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı? İşte detaylar…

SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

Survivor eleme adayları ile bu akşamki konsey, heyecanı dorukta yaşatacak. "Survivor kim elendi" sorusu bu akşam yanıt buluyor. Ünlüler ve Gönüllüler şampiyonluk yolunda eksilmemek için dokunulmazlık mücadelesi veriyor. Son dokunulmazlık oyununda en zorlu parkurlardan birinde yarışan takımlar, konseyde isim yazmamak için savaş verdi. Peki, 30 Mart Survivor'da kim elendi, gitti? Survivor eleme adayları kimler oldu? İşte potadaki isimlerle eleme heyecanı…

SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

MÜCADELE ARASI: BİRLEŞME PARTİSİ!

Survivor birleşme partisinde eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmacılar hem şarkıcı Edis'i dinledi hem de kendi şarkılarını söyledi. Sude'nin şarkı söyledikten sonra Mert hakkında yaptığı açıklama olay oldu. Birleşme partisi öncesi adaya veda eden Mert Öcal ise, Sude Burcu'nun ifadelerine hızla yanıt verdi.

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SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

Sude, "Umarım dışarıda hala aynı durumdadır" ifadelerini kullandı. Duruma Twitter üzerinden yanıt veren Mert Öcal, "Aynı durumdayım" yazdı ve kalpli göz emojisini kullandı.

SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK MÜCADELESİ!

Survivor'ın ekranlara gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanının ardından ada konseyi toplandı. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyunu birleşme partisinden önce cuma ve cumartesi günü yapılmıştı.

SURVIVOR kim elendi, kim gitti? 30 Mart 2022 Bu akşam Survivor eleme adayları ile adaya veda eden isim kim oldu? Zorlu pota tansiyonu yükseltti!

Önceki oylamaların sonucunda Survivor Evrim ve Survivor Hikmet potaya girmişti. Son dokunulmazlık oyunu ise salı akşamı oynandı. Bu oyunda yenilen takım Gönüllüler oldu. Yarışmacılar, oylama yaparak adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.

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