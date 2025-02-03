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Haberler Yaşam ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 22:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 22:26

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor 2025 All Star'da 3 Şubat Pazartesi akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta, Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem arasında geçen zorlu düelloda bir isim adaya veda etmek zorunda kalacak. Gecenin sonunda, adaya veda eden yarışmacı ve Survivor ödül oyununu kazanan takım merak konusu oldu. Peki, TV8 ile Survivor kim elendi 3 Şubat 2025? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Bu akşam bir isim Survivor'a ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Potada birbirinden iddialı isimlerin bulunduğu eleme gecesinde, izleyiciler hangi yarışmacının adaya veda edeceğini merakla bekliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı? İşte, elenen isim ve merak edilen tüm detaylar.

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

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ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Serenay

Zeynep

Tuğba

Meryem

ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

GEÇEN HAFTA SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da en son elenen isim Adilhan olmuştu.

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