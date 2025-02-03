ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Bu akşam bir isim Survivor'a ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Potada birbirinden iddialı isimlerin bulunduğu eleme gecesinde, izleyiciler hangi yarışmacının adaya veda edeceğini merakla bekliyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı? İşte, elenen isim ve merak edilen tüm detaylar.