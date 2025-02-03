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ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
22:26
ELENEN İSİM! Survivor kim elendi, kim gitti? İddialı isimler potada! 3 Şubat 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor 2025 All Star'da 3 Şubat Pazartesi akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta, Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem arasında geçen zorlu düelloda bir isim adaya veda etmek zorunda kalacak. Gecenin sonunda, adaya veda eden yarışmacı ve Survivor ödül oyununu kazanan takım merak konusu oldu. Peki, TV8 ile Survivor kim elendi 3 Şubat 2025? Survivor ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...