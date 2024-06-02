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Giriş Tarihi: 02.06.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 20:14

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...

Survivor kim elendi, kim gitti sorusu programın sıkı takipçileri tarafından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Survivor eleme yayını dün ekranlara gelecekti. Ancak Real Madrid ile Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle program bugüne sarktı. Şimdi ise gözler Survivor'da elenecek isme çevrildi. Bugün saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak olan programda Hilmicem, Atakan, Ogeday ve Merve'den biri elenecek. Peki, Survivor 2024 All Star'da kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'a veda eden isim…

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...

Survivor elenen isim, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Finale sayılı günler kalırken, adaya veda eden ismin kim olacağı merak ediliyor. İzleyiciler, 'Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi elendi?' sorusuna yanıt arıyor. 4 ismin arasında bir kişi bugün oynanacak oyunlar neticesinde şampiyonluk hayallerine veda edecek. Peki, Survivor All Star 2024'e kim veda edecek? Survivor kim elendi? İşte detaylar;

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2024 All Star'a bu akşam bir isim veda edecek. Bilindiği üzere eleme bölümü, Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle bugüne ertelenmişti. Bugün oynanacak düello ile birlikte yarışmaya veda eden isim belli olacak.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ATAKAN

Büyük finale geri sayımın başladığı Survivor'da bireysel oyunlar başladı. Yeni kurala göre bireysel dokunulmazlığı kazanan isim eleme adayını seçecek. Haftanın 1. dokunulmazlık oyunu sonrası yarışmacılar konseyde eleme adayını seçti.

Kolyeyi kazanarak eleme adayı söyleme hakkı kazanan Batuhan eleme potasına Atakan'ı gönderdi. Böylece Survivor All Star'da dün gece haftanın ilk eleme adayı Atakan olarak belirlendi.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...

2. OGEDAY

Konseyde Hilmi Cem İntepe, ikinci eleme adayı olarak Ogeday Girişken'in ismini söyledi. Ogeday, "Benim için problem yok. Hiçbir zaman düellodan korkmadım. Ortamı da sevdim doğrusu, denemek istediğim atışlar var. Akşam da oynamak hoşuma gitti." dedi.

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...

3. MERVE

Haftalık performansı düşük olan Merve 3. eleme adayı oldu.

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