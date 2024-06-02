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SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...
Giriş Tarihi: 02.06.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
20:14
SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...
Survivor kim elendi, kim gitti sorusu programın sıkı takipçileri tarafından takip ediliyor. Bilindiği üzere, Survivor eleme yayını dün ekranlara gelecekti. Ancak Real Madrid ile Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle program bugüne sarktı. Şimdi ise gözler Survivor'da elenecek isme çevrildi. Bugün saatler 19.45'i gösterdiğinde başlayacak olan programda Hilmicem, Atakan, Ogeday ve Merve'den biri elenecek. Peki, Survivor 2024 All Star'da kim elendi, kim gitti? İşte Survivor'a veda eden isim…