SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? Survivor düellosunda bu akşam Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi? Survivor elenen isim...

Survivor elenen isim, programın bugün yayınlanan bölümünde belli olacak. Finale sayılı günler kalırken, adaya veda eden ismin kim olacağı merak ediliyor. İzleyiciler, 'Hilmicem mi elendi, Atakan mı, Ogeday mı, Merve mi elendi?' sorusuna yanıt arıyor. 4 ismin arasında bir kişi bugün oynanacak oyunlar neticesinde şampiyonluk hayallerine veda edecek. Peki, Survivor All Star 2024'e kim veda edecek? Survivor kim elendi? İşte detaylar;