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ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor'da elenen isim belirlendi!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:51
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
07:51
ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor'da elenen isim belirlendi!
Survivor kim elendi 2 Haziran günü ekranlara gelen son bölümle yanıt buldu. Şampiyon adayları arasında gösterilen bir isim All Star sezonuna veda etti. Son 7 yarışmacının kaldığı yarışta bireysel sistem yarışmacıları oldukça zorluyor. Survivor'da elenen isim sonrası dengeler yeniden değişiyor. Performansa dayalı düellolarla birlikte finale adım adım yaklaşılıyor. Peki; TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, o isim!