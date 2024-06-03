ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor’da elenen isim belirlendi!

Survivor'da kim elendi belli oldu. Performansta en iddialı isimlerin çıktığı düelloda oldukça zorlu anlara tanık eden izleyiciler bölüm sonunda veda için ekran başına geçiyor. Acun Ilıcalı'nın bireysele geçişi açıklamasıyla birlikte tansiyonun yükseldiği mücadele sona geliniyor. Peki; Survivor kim elendi?