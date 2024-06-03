Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor'da elenen isim belirlendi!
Giriş Tarihi: 03.06.2024 07:51 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 07:51

ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor'da elenen isim belirlendi!

Survivor kim elendi 2 Haziran günü ekranlara gelen son bölümle yanıt buldu. Şampiyon adayları arasında gösterilen bir isim All Star sezonuna veda etti. Son 7 yarışmacının kaldığı yarışta bireysel sistem yarışmacıları oldukça zorluyor. Survivor'da elenen isim sonrası dengeler yeniden değişiyor. Performansa dayalı düellolarla birlikte finale adım adım yaklaşılıyor. Peki; TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, o isim!

ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor’da elenen isim belirlendi!

Survivor'da kim elendi belli oldu. Performansta en iddialı isimlerin çıktığı düelloda oldukça zorlu anlara tanık eden izleyiciler bölüm sonunda veda için ekran başına geçiyor. Acun Ilıcalı'nın bireysele geçişi açıklamasıyla birlikte tansiyonun yükseldiği mücadele sona geliniyor. Peki; Survivor kim elendi?

ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor’da elenen isim belirlendi!

SURVİVOR'DA BİREYSEL DÖNEM!

Son 8 yarışmacının kalmasıyla birlikte Survivor'da bireysel dönem başladı. Yarışmacıların bireysel dokunulmazlığa çıktığı bölümlerde performansa göre adaylar belirleniyor.

Bu haftanın potası da oldukça iddialı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor’da elenen isim belirlendi!

Son oyun ardından haftanın en düşük parkur performansını sergileyen Merve Aydın potaya adını yazdırırken bireysel dokunulmazlık sahibi Ogeday, kendisini bir önceki oyunda potaya sokan Hilmicem'in adını gitme adaylarına yazdırdı.

ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor’da elenen isim belirlendi!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ATAKAN

2. OGEDAY

3. MERVE

4. HİLMİCEM

ZORLU DÜELLO! SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? TV8 ile dün akşam Survivor’da elenen isim belirlendi!

İŞTE EŞLEŞMELER

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan düello eşleşmeleri şöyle:

OGEDAY - ATAKAN

MERVE - HİLMİCEM

SON DAKİKA