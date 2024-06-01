DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...

Survivor kim elendi 1 Haziran 2024 tarihiyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Özgür'ün veda etmesi ardından son 8 ile birlikte bireysele geçen yarışmada yeni eleme adayları yarışa çıkıyor. Eleme düellosu eşleşmeleri belli olurken kazanan ve kaybeden adım adım takip edilecek. Peki; TV8 ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, pota!