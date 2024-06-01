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DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
15:09
DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...
All Star mücadelesi final için geri sayıma başladı. Bir kez daha Survivor kim elendi sorusu yanıt arıyor. Son 8 yarışmacının kaldığı yarışta tansiyon giderek yükselirken şampiyonluk adayları da ortaya çıkmaya başladı. 1 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümle Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanacak. Bireysel sistemin işlemeye başladığı yarışmada son eşleşmeler yaşanıyor. Peki; TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar...