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Haberler Yaşam DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...
Giriş Tarihi: 01.06.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 15:09

DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor'da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...

All Star mücadelesi final için geri sayıma başladı. Bir kez daha Survivor kim elendi sorusu yanıt arıyor. Son 8 yarışmacının kaldığı yarışta tansiyon giderek yükselirken şampiyonluk adayları da ortaya çıkmaya başladı. 1 Haziran Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölümle Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanacak. Bireysel sistemin işlemeye başladığı yarışmada son eşleşmeler yaşanıyor. Peki; TV8 ile Survivor kim elendi, kim gitti? İşte, detaylar...

DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...

Survivor kim elendi 1 Haziran 2024 tarihiyle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Özgür'ün veda etmesi ardından son 8 ile birlikte bireysele geçen yarışmada yeni eleme adayları yarışa çıkıyor. Eleme düellosu eşleşmeleri belli olurken kazanan ve kaybeden adım adım takip edilecek. Peki; TV8 ile Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte, pota!

DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...

SURVİVOR'DA BİREYSEL DÖNEM BAŞLADI!

Son 8 yarışmacının kalmasıyla birlikte Survivor'da bireysel dönem başladı. Yarışmacıların bireysel dokunulmazlığa çıktığı bölümlerde performansa göre adaylar belirleniyor.

Bu haftanın potası da oldukça iddialı.

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DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...

Son oyun ardından haftanın en düşük parkur performansını sergileyen Merve Aydın potaya adını yazdırırken bireysel dokunulmazlık sahibi Ogeday, kendisini bir önceki oyunda potaya sokan Hilmicem'in adını gitme adaylarına yazdırdı.

DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1. ATAKAN

2. OGEDAY

3. MERVE

4. HİLMİCEM

DÜELLO! Survivor kim elendi? TV8 ile 1 Haziran Survivor’da eleme heyecanı yaşanıyor! İşte eşleşmeler...

EŞLEŞMELER AÇIKLANDI

Acun Ilıcalı tarafından açıklanan düello eşleşmeleri şöyle:

OGEDAY - ATAKAN

MERVE - HİLMİCEM

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