Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor’da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım

Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken yarışmacılar adada kalmak için mücadele ediyor. Zorlu yarışta finale doğru adım adım ilerlenirken birleşme gerçekleşti. Oyunlar kadar yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar da bu sezonda gündeme geliyor. Peki, TV8 ile 4 Mayıs Survivor kim elendi?