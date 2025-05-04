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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım
Giriş Tarihi: 04.05.2025 21:42 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 21:46

Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım

Survivor kim elendi 4 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümle sorgulanıyor. Kadın yarışmacılar arasında oynanacak eleme düellosu ile bir kişi şampiyonluk hayallerine veda ederken kalan yarışmacılar mücadele devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımda sular durulmazken oyunlar için heyecan dorukta. Peki, TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor’da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım

Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanırken yarışmacılar adada kalmak için mücadele ediyor. Zorlu yarışta finale doğru adım adım ilerlenirken birleşme gerçekleşti. Oyunlar kadar yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar da bu sezonda gündeme geliyor. Peki, TV8 ile 4 Mayıs Survivor kim elendi?

Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor’da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele ederken kazanan taraf henüz belli olmadı.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor’da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın eleme adayı henüz belli olmadı. Kaybeden takım ada konseyine gidiyor.

Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor’da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosunda kaybeden şampiyonluk hayallerine veda ediyor.

Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor’da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım