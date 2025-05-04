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Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım
Giriş Tarihi: 04.05.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
21:46
Survivor kim elendi? TV8 ile 4 Mayıs 2025 Survivor'da 1. dokunulmazlık oyunu heyecanı ve kazanan takım
Survivor kim elendi 4 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümle sorgulanıyor. Kadın yarışmacılar arasında oynanacak eleme düellosu ile bir kişi şampiyonluk hayallerine veda ederken kalan yarışmacılar mücadele devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımda sular durulmazken oyunlar için heyecan dorukta. Peki, TV8 ile Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?