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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 21:34 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 21:39

Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!

Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. All Star - Gönüllüler sezonunda yarışmacılar bir bir eksilmeye devam ediyor. Düelloda kazanan ve kaybedenler takip ediliyor. Erkek yarışmacılardan biri bu hafta yarışmaya veda ediyor. Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre potada. Peki, TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor kim elendi?

Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor’da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!

Survivor kim elendi 5 Nisan Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölümü ile sorgulanıyor. Şampiyonluk adayları yavaş yavaş belirlenmeye başlarken kimlerin sonuna kadar adada kalıp kalmayacağı merak konusu. İşte, Survivor'da eleme düellosu sonuçları:

Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor’da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

- SEDAT

- İSMAİL

- HİKMET

- YUNUS EMRE

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Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor’da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU HEYECANI

Bu hafta yarışmaya erkek yarışmacılardan biri veda ediyor. Eleme düellosunda Hikmet ile Yunus Emre eşleşti. İsmail ve Sedat da diğer düellonun kahramanları olacak.

Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor’da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Düelloların tamamlanması bekleniyor.

Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor’da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!