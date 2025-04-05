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Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!
Giriş Tarihi: 05.04.2025 21:34
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
21:39
Survivor kim elendi? TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor!
Survivor'da eleme düellosu heyecanı yaşanıyor. All Star - Gönüllüler sezonunda yarışmacılar bir bir eksilmeye devam ediyor. Düelloda kazanan ve kaybedenler takip ediliyor. Erkek yarışmacılardan biri bu hafta yarışmaya veda ediyor. Sedat, İsmail, Hikmet ve Yunus Emre potada. Peki, TV8 ile 5 Nisan 2025 Survivor kim elendi?