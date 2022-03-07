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Haberler Yaşam Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”
Giriş Tarihi: 07.03.2022 14:13 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 13:56

Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yarışan ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2022 son bölümde Hikmet ile Yasin arasındaki tartışma damgasını vururken, tartışmalar Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyine de sıçradı. Yarışmayı takip edenler ise "son dakika Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile son dakika Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”

Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022 son bölümde gönüllüler takımı yarışmacıları Survivor Yasin ve Hikmet arasında yaşanan şiddetli tartışmalar öne çıkarken kritik ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan Yasin Obuz'a sert tepki geldi. Diğer yandan yarışmayı takip edenler detayları öğrenmek isteyerek "son dakika Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Mart Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve tüm detayları şöyle;

Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”

6 Mart 2022 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışması bir kez daha ünlüler ve gönüllüler takımları arasındaki kıran kırana ödül oyunu mücadelesine sahne oldu.

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Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”

TV8 ekranlarında Dominik Cumhuriyeti ev sahipliğinde yayınlanan Survivor 2022 son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında zorlu parkur üzerinde verilen mücadelede takım oyunu ve performans bakımından başarılı olan takım ödülü kazanan taraf oldu.

Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkura çıkan ünlüler ve gönüllüler takımları ödül oyununun kazananı olmak için canla başla mücadele verdi. Yarışmacıların zaman zaman zor anlar yaşadığı parkurda en başarılı performans grafiğini çizerek en fazla sayıyı hanesine yazdıran gönüllüler takımı oldu.

Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”

ACUN ILICALI'DAN YASİN'E SERT SÖZLER: "KRALI GELSE.."

Acun Ilıcalı Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan kritik ada konseyinde büyük oylamanın yapılmasının ardından, takım arkadaşı Hikmet'le tartışma yaşayan Yasin Obuz'a sert uyarılarda bulundu. Ilıcalı yaptığı sert konuşmada,

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