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Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”
Giriş Tarihi: 07.03.2022 14:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
13:56
Survivor kim elendi, konseyde kim gitti? 6 Mart 2022 Survivor’da eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? Acun Ilıcalı’dan Yasin’e: “Kralı gelse…”
TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2022 son bölümde kırmızı ve mavi takımlarda yarışan ünlüler ve gönüllüler takımları arasında ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2022 son bölümde Hikmet ile Yasin arasındaki tartışma damgasını vururken, tartışmalar Acun Ilıcalı moderatörlüğünde Dominik Cumhuriyeti'nde yapılan ada konseyine de sıçradı. Yarışmayı takip edenler ise "son dakika Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile son dakika Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.