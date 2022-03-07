Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dominik Cumhuriyeti'nde Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarına gelen Survivor 2022 son bölümde gönüllüler takımı yarışmacıları Survivor Yasin ve Hikmet arasında yaşanan şiddetli tartışmalar öne çıkarken kritik ada konseyinde Acun Ilıcalı'dan Yasin Obuz'a sert tepki geldi. Diğer yandan yarışmayı takip edenler detayları öğrenmek isteyerek "son dakika Survivor kim elendi, eleme adayı kim oldu, ödülü hangi takım kazandı?" sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SURVİVOR KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM OLDU, ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

6 Mart Survivor son bölümde ödül oyununu kazanan takım ve tüm detayları şöyle;