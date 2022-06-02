SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Hafta boyunca Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımlarından eleme potasına giren Anıl, Ayşe, Sema ve dördüncü eleme adayı arasından birisi SMS oyu sıralamasıyla bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı oldu. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri son bölümden son dakika bilgiler öğrenmek isteyerek 31 Mayıs 2022 "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2022 All Star'da bu hafta kim elendi kim gitti? sorularının yanıtları ve dokunulmazlığı alan isim ile haftanın 4. eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin son dakika detaylar şöyle;