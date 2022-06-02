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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı
Giriş Tarihi: 02.06.2022 00:53 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 00:53

SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığına yayınlanan Survivor 2022 All Star yarışmasında geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında haftanın 4. eleme adayı da bugün belirlenecek ve potaya giren Anıl, Ayşe, Sema ile aralarından biri bu hafta Survivor'a veda eden isim olacak. Öte yandan yarışmayı takip eden izleyiciler bu hafta adaya veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyerek 31 Mayıs 2022 "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Survivor kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm son dakika bilgiler.

SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma Survivor 2022 All Star son bölümde ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Hafta boyunca Dominik Cumhuriyeti'nde kurulan zorlu parkur üzerinde mücadele veren ünlüler ve gönüllüler takımlarından eleme potasına giren Anıl, Ayşe, Sema ve dördüncü eleme adayı arasından birisi SMS oyu sıralamasıyla bu hafta Survivor'a veda eden yarışmacı oldu. Bu bilgilerle yarışmanın sıkı takipçileri son bölümden son dakika bilgiler öğrenmek isteyerek 31 Mayıs 2022 "Survivor kim elendi, kim gitti?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor 2022 All Star'da bu hafta kim elendi kim gitti? sorularının yanıtları ve dokunulmazlığı alan isim ile haftanın 4. eleme adayı seçilen yarışmacıya ilişkin son dakika detaylar şöyle;

SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı

31 Mayıs 2022 Salı günü ekranlara gelen Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler ve gönüllüler takımları arasında kıran kırana bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Zorlu ve haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen her iki takım da ilk etapta kadınlar mücadelesi için konsantre oldu ve ilk kadın yarışmacılar parkura çıktı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı

Zorlu parkurda fiziki ve psikolojik olarak sınırları zorlayan yarışmacılar terinin son damlasına kadar mücadele verdi ve kadınlar mücadelesinin ardından erkek yarışmacılar aynı parkur üzerinde takımlarına dokunulmazlık zırhını kazandırmak için kozlarını paylaştı.

SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM - HANGİ TAKIM KAZANDI?

Kritik dokunulmazlık oyunu mücadelesinde zorlu parkurda farklı skor elde ederek kazanan takım gönüllüler takımı oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ? - TV8 SMS sıralaması ile 1 Haziran 2022 Survivor’da kim gitti bu hafta adaya veda eden isim belli oldu mu? Acun Ilıcalı açıkladı

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK SEMBOLÜNÜ KİM ALDI?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyununda takımına önemli sayılar kazandıran Hikmet, dokunulmazlık sembolünü alan isim oldu.

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