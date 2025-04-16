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SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 21:55
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
21:55
SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?
Survivor All Star'da birleşme partisi sonrası heyecan hız kesmeden sürüyor. Kritik dokunulmazlık oyunu nefesleri keserken, kaybeden takım haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kalacak. Aynı zamanda, izleyicilerin gözü Türkiye ödülüne çevrilmiş durumda. "Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. Peki; Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?