SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?

Survivor All Star 2025 sezonunda birleşme partisinin ardından heyecan devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. All Star ve gönüllüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için ellerinden geleni yapıyor. Peki; Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?