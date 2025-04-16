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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?
Giriş Tarihi: 16.04.2025 21:55 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 21:55

SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?

Survivor All Star'da birleşme partisi sonrası heyecan hız kesmeden sürüyor. Kritik dokunulmazlık oyunu nefesleri keserken, kaybeden takım haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kalacak. Aynı zamanda, izleyicilerin gözü Türkiye ödülüne çevrilmiş durumda. "Survivor Türkiye ödülünü kim kazandı?" sorusu için araştırmalar hız kazandı. Peki; Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?

Survivor All Star 2025 sezonunda birleşme partisinin ardından heyecan devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. All Star ve gönüllüler takımı dokunulmazlık mücadelesi için ellerinden geleni yapıyor. Peki; Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI 16 NİSAN?
Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

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SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?

SURVİVOR TÜRKİYE ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da Türkiye ödülünü kazanan isim henüz netleşmedi.

Şimdiye kadar Türkiye ödülünü kazanan isimler, Almeda Baylan ve Batuhan Gökgöz oldu.

SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?

SURVİVOR ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Dokunulmazlığı kaybeden takım arasından haftanın üçüncü eleme adayı seçilecek. Eleme adayı belli olunca haberimize eklenecektir.

SURVİVOR KİM KAZANDI? 16 Nisan 2025 Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve Türkiye biletini kim aldı?

SURVİVOR BU HAFTA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sedat Kapurtu
Volkan Çetinkaya