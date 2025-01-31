SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

TV8 ile 31 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununda haftanın ikinci eleme adayı belirleniyor. Her hafta bir isimin elendiği yarışta kırmızı ve mavi takım kıyasıya yarışıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu, hangi isim?