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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 22:29 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 22:30

SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Her hafta bir ismin elendiği yarışta adaya son veda eden Adilhan olmuştu. Şimdi ise gözler yeni eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununa çevrildi. Dün gerçekleşen dokunulmazlık yarışının kazananı gönüllüler olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

TV8 ile 31 Ocak Survivor All Star dokunulmazlık oyununda haftanın ikinci eleme adayı belirleniyor. Her hafta bir isimin elendiği yarışta kırmızı ve mavi takım kıyasıya yarışıyor. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 31 Ocak Survivor 2. eleme adayı kim oldu, hangi isim?

SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

Survivor'da ilk eleme adayı Serenay oldu.

SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ 29 OCAK?

Survivor All Star'da elenen son isim Adilhan oldu.

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