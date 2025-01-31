Haberler
Yaşam
SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 31.01.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025
22:30
SURVİVOR KİM KAZANDI? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 2. eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Her hafta bir ismin elendiği yarışta adaya son veda eden Adilhan olmuştu. Şimdi ise gözler yeni eleme adayının belirleneceği dokunulmazlık oyununa çevrildi. Dün gerçekleşen dokunulmazlık yarışının kazananı gönüllüler olmuştu. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? TV8 ile 31 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?