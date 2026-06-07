Survivor kim kazandı? 6 Haziran Survivor haftanın 3. ve 4. eleme adayı o isimler oldu!

TV8 ekranlarının yarışması Survivor 2026, 6 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri kıyasıya bir rekabete götürdü. Bireysel dönemin tüm hızıyla sürdüğü adada, yarışmacılar sembolü korumak ve potaya girmekten kurtulmak için tüm güçlerini parkura yansıtıyor. Kritik gecede gözler, performans oyunlarının ardından yapılan ada konseyine çevrildi.