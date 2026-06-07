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Survivor kim kazandı? 6 Haziran Survivor haftanın 3. ve 4. eleme adayı o isimler oldu!
Giriş Tarihi: 07.06.2026 10:02
Survivor kim kazandı? 6 Haziran Survivor haftanın 3. ve 4. eleme adayı o isimler oldu!
Survivor 2026'da bu akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Deniz ve Murat Arkın'ın ardından 3. ve 4. eleme adayı isimlerin netleşeceği kritik konsey öncesinde parkurdaki rekabet hat safhada. İzleyiciler ekrana kilitlenirken, Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusu arama motorlarında hızla yükselişe geçti.