Haberler
Yaşam
Survivor Kübra kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? 2025 Survivor Gönüllüler Kübra Avcı hayatı ve biyografisi
Giriş Tarihi: 01.01.2025 20:11
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
20:11
2025 Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Kübra Avcı, adada ilk kez yarışacak isimlerden biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Survivor'ın zorlu koşullarında başarılı olabilmek için hazırlıklarını tamamlayan Kübra, mesleği ve yaşamı ile merak edildi. Peki, Survivor Kübra kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte, 2025 Survivor Gönüllüler Kübra Avcı hayatı ve biyografisi...