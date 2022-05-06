Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!

Survivor All Star son bölüme Merve Aydın ve Parviz Abdullayev'in sakatlıkları damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Survivor Merve'nin bir anda bağırarak aşilim koptu demesi ve yere yığılmasının üzerine başta ekip olmak üzere izleyenler de şok oldu ve herkes gözyaşlarına boğuldu. Merve Aydın hastaneye kaldırılırken bir kötü haber de Survivor Parviz için geldi. Hal böyle olunca; "Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu?" sorularına yanıt aranırken Acun Ilıcalı Merve Aydın ve Survivor Parviz için şoke eden açıklamayı yaptı.