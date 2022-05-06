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Haberler Yaşam Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 06.05.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 06.05.2022 09:13

Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!

Survivor All Star son bölüme Merve Aydın ve Parviz Abdullayev'in sakatlıkları damga vurdu. Dokunulmazlık oyunu sırasında Survivor Merve'nin bir anda bağırarak aşilim koptu demesi ve yere yığılmasının üzerine başta ekip olmak üzere izleyenler de şok oldu ve herkes gözyaşlarına boğuldu. Merve Aydın hastaneye kaldırılırken bir kötü haber de Survivor Parviz için geldi. Hal böyle olunca; "Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu?" sorularına yanıt aranırken Acun Ilıcalı Merve Aydın ve Survivor Parviz için şoke eden açıklamayı yaptı.

Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!

"Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu?" sorusunun yanıtı için sorgulamalar hız kesmeden sürüyor. Dokunulmazlık oyunu sonrası aşilinin kopması üzerine ağlayarak yere yığılan Merve Aydın'ın ardından Survivor Parviz için de karar belli oldu. Hem yarışmacı arkadaşları hem de televizyon izleyicileri gözyaşlarını tutamazken "Survivor Parviz ve Survivor Merve diskalifiye mi oldu?" soruları Acun Ilıcalı'nın açıklamaları ile yanıtlanmış oldu.

Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!

MERVE AYDIN HASTANEYE KALDIRILDI

Aşil tendonunun koptuğu söyleyen ve gözyaşları içinde acıyla kendisine yere bırakan Merve'nin haykırışları herkesi gözyaşlarına boğdu.

Survivor doktoru Serhad Ömercikoğlu'nun müdahale ettiği Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı

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Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!

"SEVGİLİ MERVE'NİN SURVIVOR MACERASI BİTTİ"

Merve Aydın hakkındaki gelişmeyi ise Acun Ilıcalı ada konseyinde açıkladı. Merve'nin ciddi bir sakatlık yaşadığını belirten Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!

"Kendisiyle uzun bir süre görüştüm ve çok talihsiz bir olay yaşandı. Sakatlık belasının Survivor'da bazen yarışmacılara ne kadar darbeler vurabileceğini gösteren bir olay. Merve'ye bir ağabeyi olarak ona bazı tavsiyelerde bulundum. Gözyaşlarıyla başlayan bir konuşmanın sonunda Merve'yi bıraktığım nokta iyi bir nokta. Ancak Merve'nin yaşadığı ağır bir sakatlık. Canımızdan ve sağlığımızdan daha önemlisi yok. Ortopedik sakatlıklar bir süre sonra geçiyor ve normal hayatına devam ediyor. Sevgili Merve'nin Survivor macerası sona erdi. Bir mucize bekliyorduk ama olmadı. Yapılan kontrollerde devam etme şansı olmadığı net olarak gözüküyor"

Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından yarışmacılar büyük üzüntü yaşadı.

Survivor Merve ve Survivor Parviz diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı Parviz ve Merve’nin son durumunu açıkladı!

PARVİZ DE SURVİVOR'DAN DİSKALİFİYE OLDU

Öte yandan Acun Ilıcalı Parviz'le ilgili de kötü haberi duyurdu.

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